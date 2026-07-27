La investigación por el asesinato de María Camila Potosí, la joven de 21 años que estaba embarazada de ocho meses y cuyo cuerpo fue encontrado en la vía hacia La Buitrera, en Cali, sigue avanzando mientras las autoridades intentan esclarecer qué ocurrió antes de su muerte. El caso ha causado conmoción porque la familia sostiene que la bebé que esperaba no estaba en su vientre cuando Medicina Legal practicó los exámenes forenses.

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En medio de las pesquisas, el alcalde de Cali, Alejandro Eder, confirmó que una mujer considerada la principal sospechosa ya fue interrogada por las autoridades. Se trata de la persona con la que María Camila fue vista por última vez, movilizándose en una motocicleta, según registros captados por cámaras de seguridad instaladas en distintos puntos de la ciudad.

(Vea también: Confirman fachada de sospechosa en crimen de María Camila Potosí; alcaldía de Cali se pronunció)

Ahora, la pareja de la víctima entregó nuevos detalles en el videopódcast Conducta Delictiva sobre el comportamiento que tuvo esa mujer cuando fue abordada por familiares de María Camila. Según relató, la sospechosa se mostró visiblemente nerviosa y aseguró que se sentía atacada por las preguntas que le hacían, pues era la última persona con la que habían visto a la joven antes de su desaparición.

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El hombre explicó que la mujer sostuvo inicialmente que se encontró con María Camila en la mañana, la llevó hasta una vivienda y luego la dejó allí. Sin embargo, posteriormente modificó su relato al afirmar que más tarde volvió a recogerla y la dejó cerca de un hospital, una versión que, según él, no coincidía con lo que ya se conocía mediante los videos de seguridad.

De acuerdo con el testimonio de la pareja, las contradicciones despertaron aún más las sospechas de la familia. “Cada vez que hablaba cambiaba ciertos detalles”, recordó, señalando que fue en ese momento cuando concluyeron que la mujer podía conocer información clave sobre lo ocurrido con María Camila y el paradero de la bebé que esperaba.

Durante la entrevista, el compañero sentimental de la víctima también recordó el duro momento en que identificó el cuerpo hallado a orillas del río Meléndez. Relató que reconoció a María Camila por sus tatuajes, sus cejas y la ropa que llevaba puesta, aunque inicialmente creyó que la bebé aún permanecía en su vientre debido al estado del cuerpo. Solo después, tras los procedimientos de Medicina Legal, la familia conoció que la recién nacida no estaba allí, un hallazgo que mantiene viva la esperanza de encontrarla con vida mientras continúan las investigaciones.

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