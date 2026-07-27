Por: Blu Radio

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El alcalde de Cali, Alejandro Eder, sugirió que la ceremonia de juramentación del presidente electo, Abelardo De La Espriella, se realice en la céntrica Plaza Cayzedo. El mandatario local calificó la decisión de hacer el evento en la capital del Valle del Cauca como un hecho sin precedentes para la región en la historia del país.

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Durante una entrevista concedida a Mañanas Blu, el alcalde Eder confirmó que la ciudad ya prepara las condiciones para recibir el acto gubernamental. “Nosotros al momento tenemos la confirmación exclusiva pues que será aquí en Cali”, dijo.

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Eder explicó que la propuesta busca aprovechar recintos e infraestructura cercanos para los requerimientos del Congreso de la República y de las delegaciones internacionales.

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“Nosotros sugerimos que un buen lugar para hacer la posesión sería en la Plaza Cayzedo”, afirmó.

El mandatario de los caleños enfatizó el simbolismo de ese punto del centro de la capital vallecaucana para la historia de Colombia. En la Plaza Cayzedo el 3 de julio de 1810 se dio el primer grito de independencia del Virreinato de la Nueva Granada.

Frente al tema de seguridad para mandatarios internacionales, Eder aseguró que el sector céntrico cuenta con antecedentes de control efectivo durante grandes eventos.

“En la COP16 tuvimos jefes de estado y logramos asegurar la plaza sin ningún problema”, explicó. El alcalde Eder comparó su propuesta con otras opciones consideradas dentro del departamento para albergar la juramentación.

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“El Centro de Eventos brinda más condiciones de seguridad, pero también es un poco más aislado”, manifestó.

Finalmente, el mandatario destacó la necesidad de atender los problemas sociales y de orden público mediante una mayor articulación con el gobierno nacional.

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