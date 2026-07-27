La relación interna del círculo más cercano del presidente Gustavo Petro vuelve a estar en el centro de la atención pública tras las recientes declaraciones de su hija, Andrea Petro. En una entrevista concedida a Blu Radio, la empresaria y activista anunció que se encuentra redactando una autobiografía dividida en dos tomos, un proyecto literario en el que promete exponer sin filtros las experiencias, los traumas y las complejas dinámicas de su vida, especialmente desde su radicación en Francia hasta su vivencia dentro de la órbita del poder presidencial.

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Respecto al contenido de la obra, Andrea Petro adelantó que el texto tendrá un enfoque matizado por razones legales, pero con la firme intención de contar la verdad. “Es una autobiografía que estoy haciendo sobre mi punto de vista y mi vida que he tenido, va a ser un poco más romantizada por obvias razones, porque me puedo meter en un problema, pero igual lo voy a hacer (…). Son dos tomos: desde que me fui a Francia, las razones y las experiencias y traumas que la gente no se imagina; y la segunda es toda esta vida presidencial, las relaciones con las familias, la ruptura de la familia internamente”, expresó.

Uno de los puntos más llamativos de la entrevista giró en torno a Verónica Alcocer y si el libro incluiría un capítulo dedicado a ella. Ante esto, Andrea aclaró que Alcocer formó parte de su vida durante más de 25 años, transitando por distintas fases desde que la conoció hasta que se convirtió en primera dama y su posterior distanciamiento. Asimismo, confirmó de manera indirecta el estado sentimental actual de su padre al señalar que “ella ya no es pareja de mi papá”.

Frente a los rumores que señalaban a Alcocer como la causa de las tensiones familiares, la hija del mandatario fue enfática en desmentirlo: “Por ella no se rompió la familia, la familia se fracturó por el poder, van a descubrirlo en el libro, de pronto está la codicia adentro, todavía estoy analizando algunas cosas, pero prácticamente no hablamos entre nosotros”.

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Durante la conversación, Andrea Petro también se refirió al estado actual de sus vínculos con sus hermanos, evidenciando un panorama de dispersión y distanciamiento marcado por los acontecimientos recientes y las coyunturas políticas y judiciales.

Sobre su hermana menor, indicó que actualmente se encuentra acompañando a su padre en los últimos tramos de su mandato: “Pues ahorita estoy con Antonella haciéndole el último tarimazo con mi papá”. Sin embargo, la situación es radicalmente distinta con Nicolás Petro, con quien confirmó un “rompimiento total” a raíz de los procesos judiciales que lo rodearon. En cuanto a Sofía, señaló que la relación depende de la geografía: “Sofía está en Brasil, entonces cuando nos cruzamos hablamos, pero nosotros nunca hemos sido una hermandad que se llame todos los días, todos estamos dispersos a través del mundo”, puntualizó.

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