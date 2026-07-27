La exconsejera presidencial para las Regiones, Sandra Ortiz, volvió a aparecer públicamente en medio de la polémica que rodea al Gobierno de Gustavo Petro y al escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). A través de sus redes sociales, la exfuncionaria manifestó su respaldo a Angie Rodríguez, gerente del Fondo Adaptación, y aseguró que comprende lo que significa denunciar presuntas irregularidades desde el interior del Estado.

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Ortiz, quien ha sido vinculada al caso de presunta corrupción de la UNGRD y permanece en libertad mientras avanzan las investigaciones, publicó un mensaje en el que afirmó que cree en las declaraciones de Rodríguez y explicó por qué, según ella, muchas personas optan por guardar silencio.

“Le creo a Angie Rodríguez. Denunciar a una organización poderosa requiere valentía. Cuando decides hablar, intentan entramparte: te arman una cortina de humo, te desacreditan y pueden llegar a poner en riesgo tu vida. Sé lo que significa enfrentarlo. Que la justicia determine quiénes se apropiaron de los recursos de los colombianos. La verdad siempre sale a la luz”, escribió.

Con ese pronunciamiento, la exconsejera dio a entender que quienes deciden hacer denuncias terminan enfrentándose a fuertes presiones, campañas de desprestigio e incluso riesgos personales, una situación que, según dijo, ella misma experimentó.

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Aunque no mencionó directamente a funcionarios específicos ni entregó nuevas pruebas, Ortiz también recordó un episodio relacionado con el Fondo Adaptación y la UNGRD que, a su juicio, guarda similitudes con las denuncias realizadas por Angie Rodríguez.

La exfuncionaria aseguró que cuando ejercía como consejera para las Regiones hacía seguimiento a los proyectos de La Mojana, pero posteriormente esa responsabilidad fue retirada de su despacho.

“Mientras desde la Consejería hacíamos seguimiento a La Mojana, nos quitaron la delegación en el Fondo de Adaptación. ¿Y quién llegó a reemplazarnos? Olmedo López, quien en ese momento era director de la UNGRD y también terminó dirigiendo el Fondo de Adaptación. Dos cargos y manejo de recursos de dos entidades. La ciudadanía merece respuestas y transparencia”, manifestó.

Las declaraciones de Sandra Ortiz llegan pocas horas después de que Angie Rodríguez afirmara en una entrevista que dentro del Gobierno se habría firmado un decreto para trasladar un billón de pesos desde el Fondo Adaptación hacia la UNGRD. La funcionaria incluso pidió que el próximo gobierno revise con detalle esa decisión.

La reacción del presidente Gustavo Petro no se hizo esperar. A través de sus redes sociales solicitó al Ministerio de Hacienda declarar insubsistente a Rodríguez y cuestionó duramente sus declaraciones. Además, aseguró que la funcionaria estaba siendo utilizada para desacreditar a su administración y publicó información relacionada con una incapacidad médica de carácter psiquiátrico.

Mientras tanto, las palabras de Sandra Ortiz vuelven a poner el foco sobre el escándalo de la UNGRD y alimentan el debate sobre las denuncias internas dentro del Gobierno. Por ahora, ni la exconsejera ni Angie Rodríguez han presentado públicamente nuevas pruebas que respalden sus afirmaciones, por lo que será la justicia la encargada de establecer si los señalamientos tienen sustento y si existieron las irregularidades que ambas sugieren.

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