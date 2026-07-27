El nombre de David Trespalacios, ampliamente conocido en círculos políticos con el alias de David ‘Swagger’, se consolidó como una de las piezas angulares dentro del escándalo de corrupción que involucra a las hermanas Juliana y Verónica Guerrero. Una investigación realizada por El Colombiano, que profundiza en las revelaciones divulgadas previamente por la revista Semana, detalla el presunto rol protagónico del barranquillero como intermediario para gestionar millonarios contratos con entidades del Estado a cambio de coimas.

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Uno de los hallazgos más delicados expuestos por el medio antioqueño apunta a que el presidente Gustavo Petro conocía desde comienzos de 2025 las actividades de Trespalacios. Según las fuentes consultadas por el diario, el mandatario fue advertido de que el joven solicitaba contratos y pagos ilícitos a nombre de las hermanas Guerrero; sin embargo, en lugar de trasladar la denuncia ante las autoridades competentes, Petro habría optado por alertar directamente a Juliana sobre el personaje, advirtiéndole además sobre un supuesto vínculo con personas cercanas a Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo.

El informe detalla que Trespalacios mantenía una relación cercana con Ferney Lozano, diputado de la Asamblea del Valle y vicepresidente de Colombia Humana. Este dirigente político ya había sido señalado previamente por El Tiempo como uno de los operadores que, junto a César Valencia (colaborador de alias Papá Pitufo), gestionó el alquiler de la avioneta que transportó a Petro entre Cali y Buenaventura en noviembre de 2021.

De acuerdo con la investigación, el esquema operaba mediante el cobro de un 10 % del valor total de los contratos adjudicados, además de pagos adicionales por gestionar proyectos de vivienda en municipios. Los empresarios afectados habrían entregado más de 600 millones de pesos a las hermanas Guerrero y a Trespalacios a cambio de negocios que jamás se materializaron.

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El punto de quiebre en la relación entre Trespalacios y las hermanas Guerrero habría ocurrido tras un episodio registrado en el Fondo Colombia en Paz, a donde el barranquillero llegó portando una bolsa de dinero en efectivo para gestionar contratos, situación que dinamitó la confianza entre los socios.

Paralelamente, el informe reconstruye el amplio círculo político de Trespalacios, quien frecuentaba eventos del Pacto Histórico y aparece en registros fotográficos junto a figuras como el exministro de Minas Edwin Palma, el representante Óscar Benavides, el congresista Wally Ospina y la senadora Johana Osorio. Consultados por el diario, varios de estos dirigentes reconocieron haber coincidido con él en actividades políticas, aunque desmarcaron su responsabilidad de las presuntas gestiones irregulares.

Finalmente, testimonios recopilados por la investigación señalan que Trespalacios solía intimidar a terceros asegurando tener vínculos directos con el Eln. Ante las graves imputaciones, el diario intentó obtener su versión de los hechos, pero no obtuvo respuesta a sus solicitudes de contacto.

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