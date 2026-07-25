La Secretaría de Bienestar Social de Cali confirmó un nuevo dato dentro de la investigación por la muerte de María Camila Potosí. La joven y la mujer que la transportaba en motocicleta antes de su desaparición hacían parte de un programa de acompañamiento para madres gestantes y lactantes.

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(Vea también: ¿Quién es la mujer que llevó a María Camila Potosí en moto? Así habría conocido a víctima)

La información fue entregada por la secretaria de Bienestar Social, Nigeria Rentería, durante un debate en el Concejo de Cali, donde explicó que la entidad conocía a ambas mujeres por su participación en esta estrategia de atención, según recogió El País.

“Quisiera decirles que desde la Secretaría de Bienestar Social (…) tanto María Camila Potosí como la persona que la condujo en la motocicleta, después de que ella fue atendida en unos subcontroles, pertenecían a un programa de Bienestar Social que tenemos aquí en la alcaldía, y esos programas eran de atención precisamente a madres gestantes. Tenemos también madres lactantes”, indicó Rentería.

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Esta información causa revuelo luego de que la expareja de la sospechosa, identificada como Yulieth Angulo, aseguró que ella lo engañó con un supuesto embarazo y que incluso había llevado a cabo una reunión de revelación de género.

Según la funcionaria, el caso continúa bajo investigación de las autoridades y la Alcaldía mantiene contacto con la familia de María Camila mientras avanzan las diligencias para esclarecer lo ocurrido.

#CALI: Estas son las explosivas declaraciones de Carlos Rincón, quien afirma haber sido pareja de Yulieth Angulo, la mujer con quien aparece por última vez con vida la joven María Camila Potosí, antes de desaparecer y terminar asesinada en La Buitrera. Rincón afirmó que Yulieth… pic.twitter.com/ZVqMri8v1k — Esto es Cali Ve (@estoescali_) July 25, 2026

¿Qué es el programa del que hacían parte María Camila Potosí y la otra mujer?

La estrategia mencionada por la Secretaría de Bienestar Social hace parte de las rutas de acompañamiento para mujeres gestantes y lactantes en Cali. Allí se brindan apoyos y seguimiento a población en condición de vulnerabilidad durante el embarazo y después del nacimiento.

Por otra parte, la administración distrital indicó que seguirá acompañando a los familiares de María Camila Potosí y reiteró el llamado para que cualquier persona con información relevante la entregue a las autoridades.

“Según me indica el fiscal con quien tuve un diálogo hace un momento, en estos momentos ellos lo que están realizando es toda la verificación de hechos, toda la investigación de toda la línea de tiempo de todos los casos que tienen allí pendientes donde les han ido reportando noticias”, agregó la funcionaria.

#Colombia 🔴 Este video se convirtió en una de las principales piezas de la investigación por la desaparición y el asesinato de María Camila Potosí en Cali. En las imágenes se observa el momento en que una mujer la recoge en motocicleta, antes de que se le perdiera el rastro.… pic.twitter.com/YKge4iPmNg — Vanguardia (@vanguardiacom) July 24, 2026

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