Un temblor de magnitud 3.8 se registró en la madrugada de este sábado 25 de julio de 2026, según informó el Servicio Geológico Colombiano (SGC) en su boletín actualizado.

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El movimiento telúrico ocurrió a la 1:29 a. m. y tuvo como referencia el océano Pacífico, a 143 kilómetros del litoral del San Juan (Chocó), según informó la entidad encargada del monitoreo sísmico en Colombia.

De acuerdo con el SGC, el evento presentó una profundidad superficial, lo que significa que su origen se ubicó a menos de 30 kilómetros de la superficie terrestre. Hasta el momento, no se han reportado daños materiales ni personas afectadas por este movimiento.

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El evento hizo parte del monitoreo permanente que realiza el Servicio Geológico Colombiano, entidad encargada de registrar y analizar la actividad sísmica del país.

La información entregada por la Red Sismológica Nacional permite conocer las características de cada movimiento y mantener actualizado el seguimiento de estos fenómenos.

¿Qué significa que un sismo sea de profundidad superficial?

El SGC explica que un sismo es considerado superficial cuando su origen se ubica a menos de 30 kilómetros de profundidad. En esos casos, la cercanía a la superficie puede hacer que el movimiento se perciba con mayor facilidad, especialmente si ocurre cerca de zonas pobladas.

Sin embargo, la intensidad con la que cada persona siente un temblor también depende de otros factores, como la distancia al epicentro, las características del terreno y el tipo de construcciones existentes en el lugar.

¿Cómo reportar si sintió el temblor?

Las personas que hayan percibido el movimiento pueden ingresar a la plataforma Sismo Sentido del Servicio Geológico Colombiano para informar desde qué municipio se encontraban y cómo experimentaron el evento.

Los reportes ciudadanos permiten complementar la información obtenida por la Red Sismológica Nacional y ayudan a elaborar los mapas de intensidad, una herramienta utilizada por los especialistas para conocer el impacto que tuvo el sismo en las diferentes zonas del país.

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