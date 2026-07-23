Un sismo de magnitud 4,6 se registró al mediodía de este 23 de julio, provocando preocupación entre habitantes del nororiente del país, quienes reportaron haber sentido con fuerza el movimiento telúrico en diferentes ciudades.
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De acuerdo con el reporte oficial, el temblor ocurrió a las 12:50 p. m. y tuvo como epicentro el municipio de Piedecuesta (Santander). El evento alcanzó una profundidad de 156 kilómetros, una característica que suele hacer que los sismos sean percibidos en un área más amplia, aunque normalmente disminuye la probabilidad de daños importantes en superficie.
#SismosColombiaSGC Evento Sísmico – Boletín Preliminar, 2026-07-23, 12:50 hora local Magnitud 4.6, Profundidad 156 km, Piedecuesta – Santander, Colombia ¿Sintió este sismo? repórtelo https://t.co/pgC7OC2O7j https://t.co/63pt8nVsSe #Temblor #Sismo pic.twitter.com/F5KIp8k0aULee También
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— Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) July 23, 2026
El temblor se sintió en Medellín, Bucaramanga y Cúcuta
Minutos después del movimiento sísmico, usuarios en redes sociales comenzaron a reportar que el temblor fue sentido en varias ciudades del nororiente colombiano, especialmente en Medellín, Bucaramanga y Cúcuta, donde varias personas aseguraron que el movimiento fue fuerte.
Otros ciudadanos también manifestaron haber percibido el sismo en municipios cercanos al epicentro, aunque hasta el momento no se han reportado afectaciones de consideración ni personas lesionadas.
¿Por qué se sintió en varias ciudades?
Aunque el sismo tuvo una profundidad intermedia de 156 kilómetros, este tipo de eventos puede sentirse en una extensa zona del territorio nacional debido a la forma en que las ondas sísmicas se propagan desde el punto de origen.
Las autoridades mantienen el monitoreo habitual del evento y, por ahora, no han informado sobre daños estructurales relacionados con el movimiento telúrico. Entretanto, los organismos de gestión del riesgo continúan atentos a cualquier reporte que pueda surgir desde las zonas donde el temblor fue percibido con mayor intensidad.
Reacciones al sismo en Colombia
Hoy ha temblado duro dos veces.
— 🇨🇴☕☕🌊🌴🏞️ (@_zulayc) July 23, 2026
Hasta en San Cristóbal, Venezuela 😩
— Guille el humano⚘ (@Guillehumano) July 23, 2026
Se sintió en Piedecuesta piso 11. Primero se sintió de arriba había abajo, un pulso y luego hacia los lados. Aprox. 15 segundos temblando.
— XD (@jdangarita) July 23, 2026
Sacudida fuerte en Medellín.
— samuel viana ruiz (@samuelvianarui1) July 23, 2026
Si, en Cúcuta se sintió, aunque leve de forma vertical.
— sandrita bella (@sandritabella) July 23, 2026
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