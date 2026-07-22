Por: Caracol TV

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El Servicio Geológico Colombiano informó sobre un evento sísmico ocurrido a las 7:04 de la noche de este miércoles 22 de julio, con una magnitud de 3,2. De acuerdo con el boletín actualizado de la entidad, el movimiento tuvo una profundidad superficial y su origen fue localizado en una zona del occidente del país.

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El epicentro del sismo se ubicó en jurisdicción de Bojayá, específicamente en el municipio de Bellavista, en el departamento del Chocó.

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Según la información oficial, entre los municipios cercanos al punto donde se generó el movimiento se encuentran Bahía Solano, ubicado aproximadamente a 17 kilómetros; Bojayá, a unos 51 kilómetros; y Vigía del Fuerte, en Antioquia, a cerca de 52 kilómetros.

¿Cómo activar la alerta de sismos en el celular?

Los teléfonos Android cuentan con un sistema gratuito de alertas de terremotos que puede avisar segundos antes de que se perciba un movimiento sísmico, dependiendo de la distancia al epicentro. Para activarlo:

Abra Configuración. Ingrese a Seguridad y emergencia (en algunos equipos aparece como Ubicación avanzada). Busque la opción Alertas de terremotos. Active la función y mantenga habilitada la ubicación y la conexión a internet.

En dispositivos iPhone, Apple no dispone de un sistema propio de alertas sísmicas para Colombia. Los usuarios pueden activar las Alertas de Emergencia desde Configuración > Notificaciones, aunque estas dependen de las autoridades locales y no siempre incluyen avisos de sismos. También es posible utilizar aplicaciones especializadas de monitoreo sísmico.

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