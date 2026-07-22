El fútbol colombiano volvió a quedar en el centro de un caso judicial luego de que las autoridades capturaran a un jugador profesional señalado de integrar una organización dedicada a cometer estafas millonarias.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cayó hombre que estafaba a familias con falsas oportunidades para jóvenes futbolistas: se robó una millonada)

La investigación apunta a que el deportista habría cumplido un papel dentro de una estructura que engañó a decenas de personas mediante falsas inversiones y otras modalidades de fraude.

De acuerdo con la información difundida por Blu Radio, el capturado es Mateo Ramírez hijo del recordado exfutbolista John Mario Ramírez, ídolo de Millonarios. Su detención se produjo durante un operativo adelantado por las autoridades, que también permitió afectar a otros presuntos integrantes de la red delincuencial, la cual operó durante varios meses y habría obtenido ganancias por varios miles de millones de pesos.

Lee También

Las investigaciones señalan que la organización ofrecía supuestas oportunidades de inversión con altas rentabilidades para convencer a sus víctimas de entregar dinero. Una vez recibían los recursos, los responsables interrumpían la comunicación o utilizaban diferentes maniobras para evitar devolver el capital, lo que permitió consolidar una red de estafas que afectó a numerosas personas.

Las autoridades indicaron que el futbolista presuntamente participaba en algunas de las actividades atribuidas a la estructura criminal y que su vinculación será evaluada por un juez durante las audiencias preliminares. En esa etapa se definirán las medidas judiciales correspondientes mientras avanza el proceso en su contra.

#Colombia | Un duro golpe recibió una banda delincuencial que a través de IA y videollamadas robó a por lo menos un centenar de usuarios bancarios en cinco capitales. Esta es la historia. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉 https://t.co/k9EoTRT9Xn pic.twitter.com/H3qcQog6Pz — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) July 22, 2026

¿Quién es Mateo Ramírez, el futbolista capturado?

De acuerdo con Fútbol Red, Ramírez debutó con Patriotas en el fútbol profesional en septiembre de 2021 y es hijo de John Mario Ramírez, exjugador que militó en clubes como Atlético Nacional, Independiente Medellín y Junior de Barranquilla.

Su nombre ahora aparece vinculado a una investigación por presunta participación en una organización dedicada a cometer estafas de alto impacto económico.

Las autoridades continúan recopilando pruebas para establecer el grado de responsabilidad de cada uno de los capturados y determinar el monto total del dinero que habría obtenido la organización. El caso permanece en etapa judicial y será la justicia la encargada de definir la situación jurídica de los implicados.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de nación hoy aquí.