Lamine Yamal, la joven estrella del Barcelona y de la selección española, no solo ha brillado en el campo durante el Mundial 2026, sino que también ha captado atención por su vida personal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Cómo quedó el palmarés de campeones del mundo con el nuevo título de España)

Su novia, Inés García, ha estado a su lado en las tribunas y se ha convertido en uno de los rostros más comentados del torneo. Pero, ¿quién es realmente la ‘influencer’ que ha conquistado al talentoso futbolista de 19 años?

Inés García es una creadora de contenido de moda de 21 años. Nació en Talavera de la Reina y reside desde hace varios años en Sevilla. Se dedica principalmente a compartir contenido sobre moda, estilo de vida, viajes y recopilaciones de sus experiencias alrededor del mundo en sus redes sociales, donde acumula más de 3 millones de seguidores, especialmente en Instagram.

Lee También

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Inés García Santos (@ineesgaarcia)

Su presencia en las plataformas digitales la ha posicionado como una figura emergente en el mundo del entretenimiento y la moda en España.

La relación entre Inés García y Lamine Yamal se hizo pública en mayo de 2026, durante la cena de celebración del título de LaLiga obtenido por el Barcelona. Fue en ese evento donde la pareja apareció junta por primera vez de manera oficial, provocando inmediato interés en los medios y en las redes sociales.

Según reportes, habían conectado inicialmente a través de las redes y su romance se consolidó en los meses previos. Poco después, fueron vistos disfrutando de unas vacaciones en Grecia, lo que confirmó el interés mutuo.

Durante el Mundial 2026 celebrado en Estados Unidos, Inés García fue uno de los principales apoyos de Yamal. La influencer viajó para acompañarlo y se le vio luciendo la camiseta de España, animando al equipo desde las gradas.

Como era de esperarse en la era de las redes sociales, la relación no ha estado exenta de polémicas. Surgieron rumores sobre un supuesto exnovio de Inés llamado Gonzalo, con quien habría mantenido una relación larga antes de Yamal. Imágenes antiguas de ella con este joven resurgieron y generaron especulaciones de que habría dejado una relación estable por el futbolista.

-Tienes 1000 seguidores

-Llevas 5 años con "el amor de tu vida"

-Un día, el putero de Lamine Yamal (con 50M de seguidores) le escribe y empiezan a hablar

-La tía pierde el culo y te deja a las 2 semanas

-2 meses después, empieza a ignorarla Bala histórica esquivada, soldado 🫡 pic.twitter.com/xTriHkM8aF — 🦐 (@langostin0perez) July 21, 2026

Sin embargo, Inés García desmintió públicamente estos rumores. En un comunicado, aclaró que no mantenía una relación formal de largo plazo con nadie antes de Yamal y que Gonzalo era solo un amigo.

Este tipo de controversias son comunes para las parejas de figuras públicas como Yamal, quien ya había sido relacionado en el pasado con otros nombres como Nicki Nicole o Alex Padilla. No obstante, con Inés García la relación parece estable y respaldada por momentos compartidos, incluyendo celebraciones de cumpleaños y el apoyo mutuo en el alto rendimiento deportivo.

* Pulzo.com se escribe con Z