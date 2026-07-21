Por: Caracol Televisión

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‘Vecinos‘ es, sin lugar a duda, una de las producciones más recordadas de la televisión colombiana gracias a su historia y al elenco que reunió a grandes figuras de la actuación. Una de las actrices que más llamó la atención desde su estreno en 2008, y cada vez que la novela vuelve a emitirse por Caracol Televisión, es Diana Mendoza.

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(Mira también: La actriz de ‘Vecinos’ que ahora es “bruja” y se apartó de la pantalla)

La actriz le dio vida a Ligia, una de las residentes del edificio Fontainebleau. A diferencia de los demás personajes, se caracteriza por su buena actitud y por ser una estudiante que vive con lo justo, aunque sus padres le ayudan con el pago del apartamento. Además, se convierte en una de las principales aliadas de Tatiana, mantiene una buena relación con Óscar y atraviesa momentos difíciles cuando inicia una relación sentimental con Álvaro, el hijo de Clara.

¿Quién es el esposo de Diana Mendoza, Ligia en ‘Vecinos’?

Desde 2008, la actriz colombiana mantiene una relación con el mexicano Raúl Gasca, artista de circo e integrante de la reconocida familia del Circo Hermanos Gasca, que durante décadas ha recorrido diferentes regiones de Colombia con sus espectáculos.

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Fruto de esta relación nació su hija Martina, en septiembre de 2020. Aunque Diana se alejó de la televisión durante algunos años, nunca abandonó por completo la actuación y continuó participando en proyectos teatrales y otros trabajos artísticos.

¿Cómo se conocieron Diana Mendoza y Raúl Gasca?

Según contó Raúl Gasca en el programa ‘Se dice de mí’, ambos se conocieron gracias a un amigo en común, Fabián Mendoza. En ese momento, el artista debía realizar el tradicional acto del Hombre Bala y aprovecharían la ocasión para grabar una nota de televisión. El día de la grabación, Fabián llegó acompañado de Diana. Sin embargo, el primer encuentro no fue el mejor.

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“Me cayó tan gordo”, recordó entre risas la actriz durante la entrevista, al explicar que le pareció muy grosero que Raúl le preguntara quién era ella, justo cuando ‘Vecinos’ estaba al aire y gozaba de gran popularidad. Con el tiempo, esa primera impresión cambió por completo y ambos comenzaron una relación que ya supera los 15 años.

“Sé que he dejado muchas cosas de mi carrera actoral por querer construir una familia y tener mi hogar”, confesó Diana, dejando claro que no se arrepiente de las decisiones que ha tomado.

De hecho, en 2014 la pareja llamó la atención porque vivía en una casa rodante. En ese entonces, Carlos Vargas recorrió el lugar y Diana contó que llevaban seis años viviendo juntos en ese tráiler.

Aunque en algunas ocasiones surgieron rumores sobre una supuesta separación, lo cierto es que la pareja mantiene un perfil muy reservado. Raúl casi no aparece en las publicaciones de la actriz y ella tampoco suele compartir muchas fotografías junto a él; sin embargo, ambos han sido vistos en diferentes eventos públicos.

En sus redes sociales, Diana prefiere mostrar su faceta artística, compartir consejos de belleza, su rutina de ejercicios y algunos de los viajes y momentos especiales que disfruta junto a su familia.

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