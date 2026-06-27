El mundo de la televisión colombiana está de luto. Este sábado se conoció la muerte del actor colombiano Waldo Urrego, una de las figuras más reconocidas de la pantalla nacional y recordado especialmente por su papel del capitán Hugo Escobar en ‘La mujer del presidente’ y de Cuéllar en la serie ‘Amar y vivir’.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: Murió querido cantante de salsa a los 73 años: familia anunció último adiós al ídolo en Cali)

La noticia fue confirmada por el diario El Espectador, que indicó que el intérprete, de 80 años, habría sufrido un infarto en los últimos días.

Waldo Urrego dejó huella en la televisión colombiana

Aunque para varias generaciones quedó en la memoria por su participación en ‘Amar y vivir’, la carrera de Waldo Urrego se extendió por décadas y estuvo marcada por personajes en algunas de las producciones más importantes de la televisión nacional.

El actor también hizo parte de elencos de producciones como ‘Los Victorinos’, ‘La mujer del presidente’, ‘Hasta que la plata nos separe’ y ‘El cartel de los sapos’.

Además, participó en el cine colombiano con producciones como ‘El paseo 5’, entre muchas otras apariciones que consolidaron su trayectoria artística.

El personaje de Cuéllar lo convirtió en una figura inolvidable

Uno de los papeles más emblemáticos de su carrera fue el de Cuéllar en ‘Amar y vivir’, producción que se convirtió en un fenómeno de la televisión colombiana y que catapultó a Waldo Urrego al reconocimiento nacional.

Su interpretación quedó grabada en la memoria de los televidentes y lo convirtió en uno de los actores más queridos de la pantalla chica.

Con su fallecimiento, Colombia despide a uno de los grandes referentes de la actuación, un artista que durante décadas hizo parte de las producciones más recordadas del país y que dejó un legado imborrable en la historia de la televisión nacional.

Capitán Escobar, otro inolvidable papel de Waldo Urrego

Otro de los papeles que dejaron en el recuerdo de generaciones fue el del capitán del INPEC al que le fascina torturar a los prisioneros en ‘La mujer del presidente’. Paz en su tumba.

Yeison Jiménez y otras muertes trágicas que han marcado la música

Grandes artistas como Yeison Jiménez, Carlos Gardel, Ritchie Valens, Pedro Infante, Jenni Rivera, Juancho Rois, Otis Redding y Aaliyah perdieron la vida en trágicos accidentes aéreos. Sus historias terminaron demasiado pronto, pero su música y legado siguen vivos