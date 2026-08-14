Por: EL PILON SA

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El Encuentro Vallenato Femenino (EVAFE) 2026, que se desarrollará entre el 14 y el 16 de agosto en Valledupar, promete convertirse en uno de los certámenes más importantes para destacar el talento de las mujeres dentro del folclor vallenato. Este evento, cuya entrada será gratuita para todos los asistentes, ha organizado una nutrida agenda que involucra concursos de acordeón y canto, talleres, conversatorios, presentaciones especiales y la esperada coronación de las nuevas reinas del festival, de acuerdo con la información oficial del EVAFE.

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En su undécima edición, la programación de EVAFE incluirá actividades en espacios emblemáticos de Valledupar como la Casa de la Cultura, el Portal de la Guaduas y el Parque de la Vida. Este último será el escenario principal donde se realizarán las eliminatorias, semifinales y finales de las distintas categorías, orientadas a mujeres intérpretes y creadoras del folclor, pero abiertas a todo el público.

La inauguración está prevista para el viernes 14 de agosto, comenzando a las 9:00 de la mañana en la Casa de la Cultura con el taller-conversatorio ‘Conectando con las raíces’. Este espacio abordará temas relacionados con raíces ancestrales, identidad, innovación y tradición en torno al acordeón y contará con la participación de artistas y expertos como Sandra Arregocés, Carlos Ruso, Lucy Vidal y Kuky Riaño. El mismo viernes, desde las 3:00 de la tarde, el Parque de la Vida se transformará en una gran tarima con competencias infantiles de acordeón, presentaciones de cantantes y acordeoneras aprendices. Las actividades nocturnas incluirán shows especiales, con actuaciones de las reinas y de invitados destacados.

El sábado 15 de agosto, el festival centrará sus competencias en el Parque de la Vida, con acordeonistas extranjeras, aprendices y profesionales mostrando su destreza en los diferentes aires del vallenato, como merengue, paseo, porro, cumbia, son y puya. Además, habrá una exhibición de pasebol y varias presentaciones especiales de acordeoneras caribeñas y extranjeras. La semifinal de canto tendrá lugar en la noche, enriqueciendo la diversidad del certamen.

La jornada final será el domingo 16, iniciando con un conversatorio en el Portal de la Guaduas y culminando en el Parque de la Vida, donde tendrán lugar las finales de canto y acordeón, así como la coronación de las nuevas reinas en sus diferentes categorías. Según la organización, el EVAFE 2026 busca no solo preservar el vallenato, sino también reconocer el protagonismo de las mujeres en este género tradicional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es la programación y agenda completa del EVAFE 2026?

El EVAFE 2026 se llevará a cabo del 14 al 16 de agosto en Valledupar, con jornadas que abarcan talleres en la Casa de la Cultura, concursos y semifinales en el Parque de la Vida, y finales y coronaciones la noche del domingo. La agenda incluye actividades para acordeoneras infantiles, aprendices, extranjeras y profesionales, así como competencias de canto y múltiples presentaciones especiales.

¿Cómo se eligen las reinas en las distintas categorías del EVAFE?

Las reinas del EVAFE 2026 son seleccionadas a partir de competencias divididas en categorías como acordeonista extranjera, aprendiz, compositora, infantil, caribeña, cantante y profesional, con eliminatorias, semifinales y finales que se realizan principalmente en el Parque de la Vida durante los tres días del evento. Las ganadoras son anunciadas la última noche del festival.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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