Por: EL PILON SA

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Desde este viernes 14 de agosto, Agustín Codazzi será el epicentro de la edición número 39 del Festival de Música Vallenata en Guitarra, un evento catalogado como Patrimonio Cultural de la Nación. La celebración, que se extenderá hasta el domingo 16 de agosto, conjugará una variada programación de concursos musicales, actividades culturales, espacios para el emprendimiento local y actos religiosos que reflejan la riqueza y diversidad de la tradición vallenata de la región, según los datos suministrados.

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El festival, que este año rinde homenaje al periodista, cronista e investigador Rafael Oñate Rivero, destaca la labor de quienes han documentado y promovido la memoria histórica del folclor vallenato. Así mismo, la familia Bolaños Sandoval será reconocida por su decidida participación en el fortalecimiento del certamen y en la promoción de los valores culturales del municipio, como lo resalta la agenda oficial del evento.

Uno de los momentos centrales será el desarrollo de diferentes concursos musicales, con competencias para tríos profesionales, aficionados, juveniles, infantiles y la premiación a la mejor canción inédita. Las pruebas eliminatorias se realizarán desde la mañana del viernes y sábado, distribuyéndose entre la Villa Olímpica y el Parque de la Esperanza, escenarios tradicionales de la ciudad. La final tendrá lugar el domingo en el Parque de la Guitarra. Los premios para cada categoría alcanzarán los $10 millones para el primer puesto, $7 millones para el segundo y $3 millones para el tercero, de acuerdo con la organización del festival.

La programación musical estará acompañada de una agenda cultural que inicia el jueves 13 de agosto, con el concurso de comparsas denominado ‘Fantasía del Caribe’, en el que participarán 40 agrupaciones provenientes de diferentes municipios y localidades. El sábado 15 de agosto tendrá lugar la Noche de Compositores en Comfacesar, destacándose la participación de Iván Ovalle Poveda y El Pitufo Valbuena. Paralelamente, la Feria Bonita 2026 ofrecerá 180 iniciativas de sectores como gastronomía, bebidas, café, moda, belleza, bisutería, artesanías y viveros, desde la mañana y hasta la noche, favoreciendo el comercio y el desarrollo local.

Además, la agenda coincide con las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora la Divina Pastora. El acto religioso central será el sábado 15 de agosto en la Parroquia La Divina Pastora, bajo la guía del obispo Óscar José Vélez Isaza. Por último, la presencia de artistas reconocidos como Mono Zabaleta, Luisra Solano, Beto Zabaleta, Karen Lizarazo y Jessi Uribe garantiza el protagonismo de la música vallenata y el fortalecimiento del sentido de comunidad para todos los asistentes.

¿Cuál es la programación principal del Festival de Música Vallenata en Guitarra 2020 en Agustín Codazzi?

La edición número 39 del Festival de Música Vallenata en Guitarra inicia el 14 de agosto e incluye concursos de tríos musicales en categorías profesional, aficionado, juvenil e infantil, la competencia de canción inédita y actividades culturales complementarias como comparsas, la Feria Bonita 2026 y la tradicional Noche de Compositores. El evento también integra celebraciones religiosas y presentaciones de artistas vallenatos.

¿Qué premios entregan en los concursos del Festival de Música Vallenata en Guitarra?

Según la programación oficial, cada categoría de los concursos musicales del festival otorga $10 millones al primer lugar, $7 millones al segundo y $3 millones al tercer puesto, incentivando así la participación de músicos de diferentes generaciones y trayectorias.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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