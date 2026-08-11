Por: EL PILON SA

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José Fernando Romero Quintero, conocido artísticamente como ‘El Morre’ Romero, cumple años este 12 de agosto. Originario de Villanueva, en el departamento de La Guajira, nació hace 54 años en el seno de una familia legendaria dentro del folclor vallenato. En su casa, la música era una tradición; es hijo de Rafael Romero, sobrino de Israel, Rosendo y Misael Romero, y nieto de Escolástico Romero, todos nombres vinculados de manera profunda con la historia de este género musical colombiano.

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Su pasión por el acordeón apareció desde muy joven y se formó inicialmente en la orquesta de Armando Pulido, donde tocaba tanto el acordeón como los teclados. Decidió luego trasladarse a Bogotá para avanzar en su formación, pero un suceso inesperado cambió el rumbo de su historia: en 1988, Israel Romero, su tío y figura emblemática del grupo Binomio de Oro, fue diagnosticado con cáncer. Esta situación obligó a Israel a retirarse temporalmente de la agrupación y abrió la oportunidad para ‘El Morre’ de acompañar al cantante Rafael Orozco en varios conciertos, ocupando el importante puesto de su tío en la agrupación. Así se inició su vínculo profesional con el Binomio de Oro, que se formalizó en 1995 cuando asumió definitivamente como segundo acordeonista, papel que desempeñó hasta 2003 y en el que dejó también composiciones propias grabadas por el grupo.

El apodo que lo acompaña surgió en Villanueva, donde “Morre” es una manera típica de llamar a alguien “mi amor”; esta expresión pasó de ser una costumbre local a convertirse en su nombre artístico reconocido en Colombia y en el mundo.

Tras su salida del Binomio de Oro, ‘El Morre’ continuó su carrera con otros destacados artistas del vallenato, como Junior Santiago, Jean Carlos Centeno y Nelson Velásquez, consolidando su presencia en el vallenato romántico. Un hito clave fue en abril de 2026, cuando dirigió la Revista Musical de Oro en la inauguración del Festival de la Leyenda Vallenata, espectáculo dedicado a honrar a Israel Romero, Rafael Orozco y al legado del Binomio de Oro. El evento reunió a más de veinte artistas en el Parque de la Leyenda Vallenata para interpretar éxitos de la agrupación, según quedó documentado en su participación reciente.

La faceta pedagógica de ‘El Morre’ se consolidó junto a su esposa, Paulina Cabello, al crear la Fundación Musical Dinastía Romero, que brinda educación musical a niños y jóvenes en condición de discapacidad y en situación vulnerable. Según explicó a ‘Mi RedVista’ en 2021, este proceso busca más que transmitir conocimientos: tiene como objetivo transformar vidas, brindar ilusión y fomentar la productividad entre los participantes. Hasta la fecha, más de mil niños han formado parte de esta experiencia musical, de acuerdo con la información proporcionada sobre la fundación.

¿Por qué es importante el legado de ‘El Morre’ Romero en el vallenato?

El legado de ‘El Morre’ Romero es relevante no solo por su talento interpretativo, sino porque simboliza la continuidad de una tradición familiar que ha marcado profundamente el vallenato. Participó en momentos cruciales del Binomio de Oro y hoy usa la música como herramienta para transformar vidas, tanto en los escenarios como a través de la formación de nuevas generaciones.

¿Qué significa ‘Morre’ en el contexto de la cultura vallenata?

En la cultura de Villanueva, La Guajira, ‘Morre’ es una palabra coloquial para decir “mi amor”. Este término fue adoptado como apodo y posteriormente como nombre artístico de José Fernando Romero Quintero, evidenciando la influencia de las costumbres locales en la identidad de artistas del vallenato.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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