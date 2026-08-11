Por: EL PILON SA

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Este viernes 14 de agosto será una fecha significativa para Valencia de Jesús, corregimiento de Valledupar, pues se rendirá un homenaje especial a Calixto Ochoa, considerado uno de los más grandes juglares y compositores de la música vallenata. De acuerdo con la información recogida, la comunidad local develará una escultura en la plaza principal en honor al músico nacido en este territorio, conmemorando así los 92 años de su natalicio y el aniversario número 70 de la grabación de ‘Lirio rojo’, una de sus piezas musicales más reconocidas.

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El homenaje está estructurado en dos momentos principales. A las 4:30 de la tarde se desarrollará el acto central en la plaza, pero previamente habrá una ofrenda floral en el cementerio local, evidenciando el respeto y admiración que la comunidad aún profesa hacia Ochoa. La iniciativa se convierte en un motivo de orgullo para la población y ubica nuevamente entre la agenda cultural el legado de un músico que marcó la historia del folclor vallenato.

La escultura, que será develada este día, es obra de Jhon Peñaloza Almanza, artista plástico formado en la Escuela de Bellas Artes y con más de veinticinco años de experiencia. Según explicó el propio escultor, llevó cerca de tres meses trabajar en la pieza, cuyo diseño busca no solo retratar la imagen del compositor, sino también plasmar parte de su aporte musical. Es un busto monumental elaborado en bronce, de unos dos metros de altura y 120 kilogramos de peso, apoyado sobre un pedestal de tres metros de alto. Los botones del acordeón, instrumento emblemático del vallenato, están representados en el frente, y en la parte posterior figuran los nombres de algunas de las canciones compuestas por Calixto Ochoa, conocido también como ‘El Viejo Calo’.

Peñaloza enfatizó en la importancia de estudiar los rasgos físicos de Ochoa para conservar una imagen fiel, capaz de evocar la memoria de generaciones que lo reconocen como uno de los referentes del folclor. La familia del homenajeado, en palabras de su hijo Rolando Ochoa, expresó el agradecimiento por este homenaje proveniente de la tierra natal de su padre, viendo en esta escultura una oportunidad para preservar o revivir el legado de Calixto Ochoa frente a nuevas generaciones.

Por su parte, Yanelis González Maestre, desde la Oficina de Cultura Municipal, valoró la escultura como un medio eficaz para mantener vigente la memoria del maestro, acercando su obra a quienes visiten Valencia de Jesús, y fortaleciendo la identidad cultural local. A partir de esta fecha, la plaza será punto de encuentro para quienes buscan conectar con la historia vallenata, recordando las más de mil composiciones que Calixto Ochoa dejó como herencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuál es el significado de la escultura de Calixto Ochoa en Valencia de Jesús?

La escultura de Calixto Ochoa representa un homenaje tangible y perdurable al legado musical y cultural del compositor, bajo la iniciativa de la misma comunidad que lo vio nacer. La obra sintetiza la imagen y la carrera del maestro, incluyendo símbolos como los botones del acordeón y los títulos de sus canciones, y se convierte en un referente de identidad, presente y memoria para las nuevas generaciones en Valencia de Jesús.

¿Quién fue el artista encargado de realizar la escultura de Calixto Ochoa?

El escultor Jhon Peñaloza Almanza, profesional egresado de la Escuela de Bellas Artes y con más de 25 años de experiencia, fue el responsable de diseñar y elaborar la obra que ahora adorna la plaza principal de Valencia de Jesús. Su enfoque se centró tanto en los aspectos físicos de Calixto Ochoa como en representar su legado musical.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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