El devastador terremoto en Colombia ha tocado la sensibilidad de la población general, pero también ha mostrado la crueldad de algunos que se han burlado de la tragedia que ha dejado más de 100 víctimas mortales. Fue precisamente esa situación la que despertó una discusión entre los comediantes ‘Jeringa’ y ‘Barbarita’ con Camilo Sánchez.

Sigue a PULZO en Discover

(Le puede interesar: Reportan nuevos temblores y hubo inquietud porque uno fue en el epicentro del trágico terremoto)

Todo se dio por un video del humorista de ‘F*cks news’ en el que hacía chistes sobre los temblores. Los comediantes que han pasado por ‘Sábados felices’ creyeron que las imágenes fueron grabadas después del devastador sismo de este 10 de agosto, por lo que repudiaron contra Sánchez.

‘Barbarita’ cuestionó que la gente pague por ver las presentaciones de este tipo de personas, asegurando que una tragedia no es para el humor. “Sigan llenándole los teatros”, aseguró el comediante, cuyo nombre real es César Corredor.

Lee También

Tanto ‘Jeringa’ como ‘Barbarita’ republicaron el video de las palabras de Sánchez, quien se pronunció sobre lo ocurrido. El integrante de ‘Por la ventana’ aseguró que las imágenes se sacaron de contexto, ya que se grabaron un año antes del terremoto de este lunes. De hecho, le dejó una tajante respuesta a uno de los humoristas que le reprochó.

“¡Ese video es más viejo! Tiene mas de dos años subido en mi perfil. En vez de estar rebuscando con qué subir sus redes, mejor haga como nosotros, que estamos donando todas las ganancias de nuestros ‘shows’ a los afectados, o para meterse la mano al bolsillo para ayudar sí no le da, colega ‘comediante'”, respondió Sánchez a ‘Jeringa’, a quien señaló de difamarlo por buscar interacciones.

(Lea también: Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia: así se vivió uno de los sismos más largos registrados en la última década)

Momentos después de haber subido dichas declaraciones, ‘Jeringa’ y ‘Barbarita’ eliminaron la publicación. El joven comediante había pedido que reportaran el ‘post’ del primer mencionado.

Las declaraciones de Sánchez en tal video fueron las siguientes:

“Entonces no aguantan un temblorcito porque tienen que estar gritando, publicando y corriendo. No se les puede mover un poquito el piso y ya, qué escándalo. No saben nada, ustedes son unos suaves… Ya se acabó el mundo, ¡por favor! No aguantarían un día en mis zapatos”, dijo en su momento, haciendo chistes sobre su condición con síndrome de tourette, que le provoca movimientos corporales involuntarios.

Sánchez publicó el video por el que lo reprocharon el 8 de junio de 2025. Las imágenes las subió en su cuenta de Instagram por el temblor que tuvo epicentro en Paratebueno, Cundinamarca, el cual se sintió con fuerza en varias ciudades, incluida Bogotá.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camilo Sánchez (@dejemequieto)

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.