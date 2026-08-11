Por: El Espectador

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La escritora colombiana Alejandra Jaramillo Morales presenta su nueva novela ‘Las ermitañas del mar’, publicada por Alfaguara, este martes 11 de agosto a las 7:00 p. m. en la Casa del Teatro Nacional. Este lanzamiento reúne a la autora con Catalina Navas para una charla sobre el libro. Además, la actriz Diana Vivas y Mila Correa harán una lectura dramática de algunos pasajes, ofreciendo un acercamiento sensorial a la obra.

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La novela explora, desde una perspectiva íntima y profunda, la figura de Manuela Sáenz, lideresa patriota y protagonista destacada en las guerras de independencia de América del Sur. Según reseña la contraportada, escrita por Albalucía Ángel Marulanda, Jaramillo Morales logra “deshacer nudos y recorrer vacíos insondables de la historia de la Gran Colombia a través de las voces de dos mujeres: la esclava y la libertadora”. El relato se centra en Jonatás, la mujer afrodescendiente que acompañó a Manuela Sáenz durante cinco décadas.

El primer capítulo, “Viajera de las aguas, 1856, veintiún años en Paita”, está narrado desde la mirada de Jonatás e introduce al lector en la memoria y el dolor de la diáspora afrodescendiente. Jonatás evoca la travesía de sus ancestros como esclavizados: la oscuridad del vientre materno se entrelaza con el horror del barco negrero, el grito de las cadenas y el sufrimiento que la marcó a ella y a su familia. La voz literaria apela a deidades africanas como Changó y Yemayá, preguntando sobre las razones de tanta violencia y desarraigo, en un canto desgarrador entre la vida y la muerte.

Al tiempo, se superponen los recuerdos sobre Manuela Sáenz, a quien Jonatás no puede abandonar, pues sus historias y sus destinos están profundamente entrelazados. La narración cruza temas de esclavitud, identidad y sororidad, y retrata tanto la vida cotidiana como los grandes sacrificios de la época. Se relata el ambiente en Paita durante una epidemia de difteria —enfermedad infecciosa aguda que afecta principalmente a las vías respiratorias— y la soledad de las dos protagonistas, amparadas únicamente por la presencia de otras mujeres como Juana Rosa.

Con un lenguaje introspectivo y emotivo, la novela invita a reflexionar sobre los lazos humanos, el peso de la memoria y el deseo de liberación, tanto personal como colectiva.

¿Quién fue Manuela Sáenz y cuál es su relevancia en la novela ‘Las ermitañas del mar’?

Manuela Sáenz fue una lideresa patriota y figura clave durante las guerras de independencia de América del Sur. En ‘Las ermitañas del mar’, su historia es contada desde la percepción de Jonatás, quien la acompañó por más de medio siglo, permitiendo ver aspectos íntimos de su vida y la relación profunda entre ambas mujeres.

¿Cuál es el significado de la difteria en el contexto de la novela de Alejandra Jaramillo?

La difteria, descrita como enfermedad infecciosa aguda que afecta las vías respiratorias, representa en la novela una amenaza mortal que asola el pueblo donde viven las protagonistas. La epidemia simboliza la vulnerabilidad común y el contexto de desolación y muerte en el que Jonatás y Manuela deben sobrevivir, mientras refuerza sus lazos y la búsqueda de sentido frente a la adversidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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