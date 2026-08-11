Por: El Espectador

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Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió a Colombia el pasado lunes 10 de agosto, a las 7:34 a.m., según el Servicio Geológico Colombiano, generando devastadores efectos principalmente en la ciudad de Pereira y en otras capitales como Cali y Quibdó. De acuerdo con el reporte de la Alcaldía de Pereira, actualizado a las 9:23 p.m. ese mismo día, se registraron 66 personas fallecidas, 11 desaparecidas, 6 heridas, 53 atrapadas entre los escombros y 58 estructuras colapsadas, lo que refleja la magnitud de la tragedia y la urgencia de las labores de rescate en la zona afectada.

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El impacto en Pereira ha sido particularmente severo. En puntos emblemáticos como el Parque La Libertad, en la Carrera 8 con Calle 13, se desplomaron un edificio residencial de cuatro pisos, una droguería y una panadería, según fotografías publicadas por Mauricio Alvarado Lozada para El Espectador. La respuesta ante la catástrofe ha sido inmediata: equipos de rescate, efectivos de la Policía y numerosos voluntarios unieron fuerzas durante la noche y la madrugada del 11 de agosto para remover escombros y buscar sobrevivientes. Estas operaciones implican cuatro grupos de rescatistas apoyados con dos grúas, con la esperanza de encontrar ciudadanos con vida bajo los restos de las construcciones colapsadas.

De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, este sismo es el de mayor magnitud que se ha presentado en el país en la última década, hecho que ha sorprendido a la población y a las autoridades por la destrucción que dejó en su paso. Además, se han registrado al menos 33 réplicas posteriores, lo que ha dificultado aún más las tareas de salvamento y ha incrementado la preocupación en la población afectada.

El compromiso ciudadano sobresale en medio de la emergencia: habitantes de Pereira ofrecieron agua y comida a los rescatistas, quienes han trabajado sin descanso por más de 15 horas para auxiliar a quienes siguen atrapados o a la espera de ser localizados. Los datos suministrados por Asocapitales indican que solo en Pereira, Cali y Quibdó, la cifra conjunta de fallecidos asciende a por lo menos 132 personas, lo que pinta un panorama complejo para toda la región.

Este desastre exige un esfuerzo coordinado entre las autoridades, la sociedad civil y los organismos de emergencia, quienes continúan enfrentando los retos que implican la magnitud del sismo y sus efectos en la infraestructura y la vida de los ciudadanos.

¿Qué daños dejó el terremoto de 7,4 en Pereira y otras capitales?

El terremoto del 10 de agosto provocó en Pereira el colapso de al menos 58 estructuras, incluida la caída de un edificio residencial, una droguería y una panadería. Las cifras actualizadas indican 66 fallecidos, 11 desaparecidos, 53 personas atrapadas y 6 heridas, según la Alcaldía de Pereira. En Cali y Quibdó, la afectación también fue alta, con un total de 132 fallecidos, según Asocapitales.

¿Cuántas réplicas ha habido tras el sismo más fuerte de la última década en Colombia?

El Servicio Geológico Colombiano confirmó que, después del terremoto de magnitud 7,4, se han presentado al menos 33 réplicas. Estas réplicas aumentan el riesgo para los rescatistas y dificultan las operaciones de búsqueda y salvamento en las zonas afectadas.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.