Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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El terremoto que sacudió a Colombia la madrugada del lunes 10 de agosto impactó gravemente el occidente del país, según reportes oficiales difundidos durante las últimas horas. De acuerdo con el balance más reciente divulgado por organismos de socorro, la cifra de víctimas mortales aumentó a 132, mientras que los heridos superan los 570. Estos datos, informados tras el trabajo de rescate en zonas críticas, representan un alza considerable frente al reporte inicial; en la tarde del lunes, el Gobierno Nacional había confirmado 111 fallecimientos y 87 personas lesionadas.

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Las autoridades continúan desplegando recursos esenciales en las áreas afectadas, enfrentando múltiples retos derivados de los daños estructurales ocasionados por el sismo. El terremoto, cuya magnitud fue de 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano, generó colapsos y graves deterioros en ciudades clave como Cali, Pereira, Manizales y Quibdó. En Cali, los cuerpos de emergencia mantienen intensas labores de búsqueda y rescate, centrándose en lugares donde colapsaron inmuebles. De igual manera, en Pereira persiste el enfoque en la atención a personas atrapadas y en la evaluación de daños en infraestructura básica.

El impacto va más allá de las pérdidas humanas. Según los reportes oficiales, se registran numerosas viviendas averiadas y edificaciones colapsadas, sumado a significativos daños en estructuras esenciales, lo que dificulta aún más la atención y el acceso a los lugares críticos. Durante la noche y la madrugada siguientes al sismo, los equipos de rescate no se detuvieron, esforzándose en hallar sobrevivientes entre los escombros y dando prioridad al socorro de heridos y a la estabilización de la emergencia.

El Servicio Geológico Colombiano mantiene constante el monitoreo sísmico debido a la persistencia de réplicas; hasta la mañana del martes 11 de agosto se habían contabilizado 47 eventos de este tipo. Las autoridades hacen un llamado a la calma e insisten en la importancia de consultar únicamente fuentes oficiales para informarse, mientras se mantienen las tareas de atención y verificación de daños en todos los municipios impactados.

En medio de la incertidumbre, la labor de los equipos de emergencia se centra en localizar sobrevivientes y consolidar un informe preciso sobre el alcance de la tragedia, aunque las cifras aún podrían variar a medida que avanzan las labores de rescate.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el terremoto de Colombia del 10 de agosto?

De acuerdo con los reportes oficiales consultados, Cali y Pereira figuran entre las ciudades más afectadas, junto con Manizales y Quibdó. En estos municipios se han producido colapsos de estructuras, graves daños en viviendas e infraestructura esencial y continúan las labores de rescate debido a la magnitud de la emergencia.

¿Cuántas réplicas se han registrado tras el terremoto en Colombia y qué se recomienda a la población?

Según el Servicio Geológico Colombiano, hasta la mañana posterior al terremoto se registraron 47 réplicas. Las autoridades recomiendan mantener la calma, seguir de cerca las instrucciones de los organismos de emergencia y consultar únicamente información proveniente de canales oficiales mientras persisten estas réplicas y las operaciones de búsqueda y rescate.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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