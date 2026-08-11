Por: DIARIO DEL PEREIRA

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Colombia enfrenta una emergencia nacional tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mañana del lunes 10 de agosto, comprometiendo especialmente las ciudades de Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia. Según los reportes recogidos por El Diario y autoridades locales, la cifra de fallecidos ascendía a 132, con más de 570 heridos y registros que se actualizan constantemente debido a la magnitud de la tragedia. La situación forzó la declaración de desastre nacional y demandó la activación de labores de rescate en múltiples puntos del país.

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La mayoría de los decesos y daños se concentran en Pereira y Cali. Pereira, capital del departamento de Risaralda, reportó 66 muertos, 11 desaparecidos y 6 heridos, con al menos 53 personas atrapadas y 58 estructuras colapsadas. La respuesta local incluyó la imposición de toque de queda en zonas estratégicas y la movilización de más de 200 rescatistas desde varias regiones. Además, el aeropuerto internacional Matecaña opera bajo restricciones mientras los equipos técnicos evalúan la seguridad de sus instalaciones, en un contexto en el que seis aeropuertos nacionales suspendieron operaciones.

Cali, por su parte, aumentó el reporte a 35 personas fallecidas, alrededor de 700 heridos y 188 desaparecidos, de acuerdo con el balance del Puesto de Mando Unificado encabezado por el presidente Abelardo de la Espriella. La capital del Valle del Cauca también enfrenta la afectación de más de 5.000 viviendas, graves problemas en tres hospitales y daños en 39 instituciones educativas. Se desplegaron 228 rescatistas especializados y más de 1.000 miembros de la Fuerza Pública debido a reportes de saqueos y desorden público.

En Chocó, donde se ubicó el epicentro en San José del Palmar, la emergencia se agudiza por los problemas de comunicación y electricidad, dificultando determinar el alcance real de los daños. Hasta el momento, se confirmaron 13 muertes, 119 heridos y 5 desaparecidos, con más de 1.300 viviendas afectadas, especialmente en Quibdó y otros municipios.

La emergencia movilizó la cooperación internacional: Estados Unidos ofreció US$15,5 millones en ayuda humanitaria y tanto el Banco Mundial como el Banco Interamericano de Desarrollo aportaron US$700.000 para la atención inmediata. La prioridad gubernamental y de socorristas sigue siendo el rescate de personas atrapadas y desaparecidas, la atención médica urgente y la evaluación estructural de edificios, mientras las autoridades insisten en que los balances aún son preliminares debido a las dificultades de acceso y comunicación en varias zonas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las ciudades más afectadas por el terremoto de Colombia y qué daños reportan?

Pereira, Cali, Quibdó, Manizales y Armenia son las ciudades con mayores afectaciones. Pereira contabiliza 66 muertos y 58 estructuras colapsadas; en Cali se reportan 35 muertos, cerca de 700 heridos y más de 5.000 viviendas afectadas, además de daños graves en hospitales y colegios. Quibdó y municipios del Chocó han visto más de 1.300 viviendas afectadas, aunque sigue siendo difícil cuantificar el total de daños por problemas de comunicación.

¿Qué significa la declaración de “desastre nacional” y cómo afecta la respuesta a la emergencia en Colombia?

La declaración de desastre nacional permite al Gobierno centralizar y coordinar medidas extraordinarias para enfrentar la crisis. Facilita la movilización de recursos, equipos de rescate, personal médico y humanitario, y asegura apoyo internacional y nacional enfocado en las zonas más impactadas por el terremoto.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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