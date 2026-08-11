Por: Caracol TV

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La nación colombiana enfrenta una de las mayores tragedias de los últimos años tras el devastador terremoto de magnitud 7,4 que impactó a 16 departamentos, con graves repercusiones en Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó. El presidente Abelardo de la Espriella, a tan solo tres días de haber asumido el cargo, expuso la magnitud del desastre en un balance realizado tras una reunión en el Puesto de Mando Unificado en Bogotá. Según información oficial, la cifra de víctimas mortales asciende a 111; además, se contabilizan 87 personas heridas y miles de ciudadanos afectados por la destrucción de sus viviendas e infraestructuras esenciales.

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De acuerdo con los datos proporcionados por el Gobierno, la fuerza del movimiento sísmico ocasionó daños severos: 1.575 viviendas resultaron averiadas, 37 fueron completamente destruidas y 61 edificios colapsaron. La tragedia tuvo particular impacto en edificaciones y servicios de salud: 18 centros de salud y 52 centros educativos alcanzaron daños estructurales, al igual que 17 comunidades vieron afectados sus centros de encuentro. Las vías de acceso quedaron gravemente golpeadas, incluyendo deslizamientos y cierres totales en corredores como Quimbaya–Alcalá, la vía Cali-Loboguerrero y el trayecto Manizales-Fresno, lo que entorpece las labores de rescate y remisión de pacientes.

En ciudades como Cali, una de las urbes más damnificadas, el alcalde Alejandro Eder reportó la destrucción de 30 edificaciones y la angustia colectiva por sobrevivientes atrapados bajo los escombros. Las labores de rescate han permitido salvar vidas, como la de un hombre hallado con su familia bajo una estructura colapsada, pero continúan los llamados de auxilio a través de redes sociales, donde familiares buscan información de desaparecidos.

El terremoto también impactó la red sanitaria: según un informe de la Secretaría de Salud de Cali, siete Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) permanecen cerradas y evacuadas, mientras que otras 25 presentan daños que técnicos evalúan. Frente a este panorama, las autoridades declararon alerta naranja y el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias se encarga de coordinar la atención en hospitales con capacidad operativa.

En cuanto al transporte aéreo, la Aeronáutica Civil reportó la suspensión de operaciones comerciales en seis aeropuertos relevantes de la región: Pereira, Manizales, Armenia, Cartago y Buenaventura, permitiendo solo vuelos médicos y oficiales. Además, el aeropuerto de Popayán enfrenta restricciones adicionales por actividad volcánica.

Conforme indicó el presidente de la Espriella, la prioridad nacional es el rescate de sobrevivientes, motivo por el cual se desplaza personalmente a Quibdó, epicentro del desastre, mientras su gabinete se reparte entre otras regiones golpeadas, en una carrera contra el tiempo para limitar el impacto de esta tragedia que enluta al país.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por el terremoto en Colombia?

De acuerdo con la información proporcionada por fuentes oficiales y detallada por el presidente Abelardo de la Espriella, los departamentos más afectados por el terremoto de magnitud 7,4 son Risaralda, Caldas, Valle del Cauca y Chocó, siendo este último el epicentro del sismo. En estas zonas se han registrado la mayor cantidad de víctimas, daños estructurales y afectaciones en servicios de salud, educación y transporte.

¿Por qué se declaró alerta naranja en la red de salud de Cali tras el terremoto?

La Secretaría de Salud de Cali determinó declarar la alerta naranja tras el terremoto debido al cierre y evacuación de siete Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y al daño estructural reportado en otras 25. Esta medida permite coordinar la remisión de pacientes y priorizar recursos en hospitales que aún pueden operar, buscando garantizar la atención médica en medio de la emergencia.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.