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El sismo de magnitud 7,4 que sacudió el oeste de Colombia el lunes a las 7:34 a. m. ha marcado una de las mayores emergencias nacionales en los últimos años, de acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, la magnitud y el alcance del terremoto provocaron que el Gobierno declarara el estado de desastre nacional de manera inmediata. El epicentro se identificó en San José del Palmar, Chocó, con una profundidad de 103 kilómetros, lo que permitió que el movimiento telúrico se percibiera con fuerza tanto en el centro como en el occidente del territorio nacional.

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El impacto se ha traducido en pérdidas humanas y materiales a gran escala. Según reportes de las autoridades locales, la tragedia suma ya más de 74 víctimas mortales y decenas de heridos. El departamento de Risaralda figura como el más perjudicado, especialmente en la capital, Pereira, donde colapsaron edificaciones residenciales de varios pisos, dejando al menos 40 fallecidos. En Caldas, la ciudad de Manizales registró daños estructurales, incluso en su emblemática catedral basílica. Mientras tanto, en Cali la destrucción ha dejado, hasta la fecha, un saldo de 27 víctimas directas y varios ciudadanos permanecen atrapados bajo los escombros.

El Hospital Universitario del Valle (HUV), en Cali, atraviesa una grave crisis a raíz del terremoto. Su gerente, Irne Torres Castro, indicó que cerca del 70 % de la infraestructura hospitalaria presenta fracturas y se desplomó una de las principales alas de hospitalización. Esto obligó a evacuar a todos los pacientes hacia el jardín del hospital, mientras los equipos de emergencia trabajan contrarreloj para rescatar personas y evaluar el estado de las instalaciones. Torres Castro señaló que, a pesar de las dificultades, lograron recuperar con vida a tres pacientes, entre ellos dos niños, lo que da un respiro en medio de la tragedia.

La institución no está en condiciones de recibir pacientes externos temporalmente, debido a problemas en los servicios esenciales de oxígeno, energía eléctrica y agua, además del deterioro estructural. El gerente enfatizó que esperan habilitar progresivamente la atención ambulatoria, una vez que las condiciones de seguridad sean verificadas. Adicionalmente, el hospital solicita solidaridad ciudadana y requiere donaciones de sangre para atender la emergencia.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por el terremoto en Colombia del 10 de agosto de 2026?

Las autoridades identifican a Risaralda, especialmente la ciudad de Pereira, como el epicentro de los mayores daños y pérdidas humanas tras el terremoto. Caldas también reporta afectaciones significativas, principalmente en Manizales y su catedral, mientras que en Cali el número de víctimas y el colapso de infraestructuras, incluido el Hospital Universitario del Valle, evidencian la magnitud de la emergencia.

¿Por qué el Hospital Universitario del Valle no puede recibir pacientes tras el sismo?

El gerente del Hospital Universitario del Valle explicó que el centro asistencial está imposibilitado para admitir pacientes provenientes de otras emergencias de manera temporal debido a los daños estructurales, la interrupción del suministro de oxígeno, energía eléctrica y agua, así como la necesidad de garantizar condiciones de seguridad para pacientes y personal.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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