La emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 mantiene a Cali entre las zonas más afectadas del país. Los organismos de socorro continúan concentrados en los puntos donde el movimiento causó colapsos y daños estructurales, mientras avanzan las labores para encontrar a personas que podrían permanecer atrapadas.

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Según el balance que dio esta madrugada Alejandro Éder, alcalde de Cali, durante la emergencia 85 personas habían muerto en Cali, una cifra que ubicaba a la capital del Valle del Cauca como uno de los principales focos de atención después del fuerte sismo. A nivel departamental, el número de fallecidos ya había superado el centenar en ese corte.

Uno de los principales retos para los equipos de rescate estaba relacionado con las edificaciones que sufrieron colapsos. El reporte citado por El Tiempo hablaba de 56 estructuras colapsadas y 193 personas que eran buscadas en medio de los escombros.

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Las cifras corresponden a un momento específico de la emergencia y podían cambiar conforme los organismos de socorro avanzaban en las labores de búsqueda, identificación y atención de las personas afectadas.

#ACTUALIDAD El Alcalde de Cali Alejandro Eder (@alejoeder) aseguró que hasta el momento en toda la ciudad se reportan más de 85 personas fallecidas y 885 heridas. Afirmó que los equipos de emergencia, concentran sus esfuerzos en las labores de búsqueda y rescate.… pic.twitter.com/VQawMglIQY — ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) August 11, 2026

Cali, una de las ciudades más golpeadas por el terremoto de magnitud 7.4

La magnitud de los daños llevó a concentrar en la b, además de personal de organismos de emergencia que trabajan en la evaluación de las estructuras afectadas.

El terremoto también provocó daños en infraestructura hospitalaria. En Cali, partes de un hospital resultaron afectadas, por lo que cientos de pacientes tuvieron que ser atendidos temporalmente en espacios exteriores mientras se verificaban las condiciones del lugar.

Las autoridades mantienen la recomendación de no ingresar a edificaciones que hayan sufrido daños hasta que sean revisadas por personal técnico. Esta medida busca evitar nuevos accidentes durante las labores de rescate y evaluación.

El movimiento tuvo su epicentro en San José del Palmar, Chocó, y alcanzó una magnitud de 7,4. El sismo provocó afectaciones en varias regiones del país, especialmente en Cali, Pereira, Manizales y municipios cercanos al epicentro.

Mientras continúan las labores de rescate, las autoridades actualizan el balance de víctimas, heridos, personas desaparecidas y daños materiales. Por ello, las cifras pueden modificarse conforme se obtenga información de las zonas que todavía presentan dificultades de acceso o comunicación.

Videos del terremoto en Venezuela

Los dos terremotos que afectaron a Caracas, Maiquetía, Morón, Carabobo, Yaracuy, Miranda, Aragua y Falcón han provocado la muerte de más de 100 personas, 1.000 desaparecidos y daños en decenas de edificaciones. Diferentes países del mundo han anunciado ayudas humanitarias y alimenticias para socorrer a las personas que perdieron sus viviendas y que, por el momento, no tienen claro qué pasará con ellas.