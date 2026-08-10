Por: Canal Uno

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Colombia sufrió este lunes 10 de agosto un potente terremoto, que sobre las 7:30 de la mañana, sacudió varias regiones del país. Según información del Servicio Geológico Colombiano, el epicentro tuvo lugar en San José del Palmar, Chocó, con una magnitud de 7.4 y 96 km de profundidad.

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En imágenes: el temblor de magnitud 7.4 en Colombia

Tras las primeras horas de la emergencia se conocieron imágenes de las consecuencias del temblor, que se sintió en Bogotá, Valle del Cauca, Manizales, Antioquia, entre otras regiones.

#EnPunto | Graves afectaciones en Pereira. Duras imágenes muestran la magnitud del temblor de este lunes en la región pic.twitter.com/14T07zhsaD — Canal 1 (@Canal1_Col) August 10, 2026

#EnPunto | Impactantes imágenes de las afectaciones que sufrió la icónica Catedral de Manizales tras el temblor de este lunes 10 de agosto en Colombia pic.twitter.com/TAGp2f7P78 — Canal 1 (@Canal1_Col) August 10, 2026

#EnPunto | Así se ven a esta hora calles de Manizales tras el terremoto de este lunes en Colombia ⬇ pic.twitter.com/Bjl5VS6IWq — Canal 1 (@Canal1_Col) August 10, 2026

#EnPunto | Así se vivió el temblor de este lunes 10 de agosto en Antioquia. pic.twitter.com/BWbihpF3gr — Canal 1 (@Canal1_Col) August 10, 2026

Así fue el terremoto hoy en Colombia

El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.