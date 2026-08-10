El fuerte sismo registrado durante la mañana de este lunes 10 de agosto sacudió varias regiones de Colombia y generó alarma entre miles de ciudadanos.
Según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC), el movimiento tuvo una magnitud de 7,4 y ocurrió a las 7:34 a. m., con epicentro ubicado a 20 kilómetros de San José del Palmar, Chocó.
Así lo vivieron en Blu Radio:
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— BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 10, 2026
El sismo tuvo una profundidad de 96 kilómetros, lo que permitió que fuera sentido con fuerza en diferentes zonas del país. Entre las ciudades donde se reportó el movimiento están Bogotá, Pereira, Manizales, Armenia, Medellín, Ibagué, Cali y Quibdó.
La intensidad del temblor llevó a varias personas a evacuar edificios, viviendas y establecimientos como medida preventiva. Además, se reportaron preliminarmente afectaciones estructurales en ciudades como Pereira, Manizales y Cali, aunque las autoridades continúan verificando la magnitud de los daños.
En Bogotá, el alcalde Carlos Fernando Galán señaló inicialmente que no se habían identificado afectaciones estructurales de consideración. Mientras tanto, organismos de socorro y autoridades locales adelantan inspecciones para establecer si existen daños adicionales o personas afectadas.
La situación permanece en desarrollo y se espera que las autoridades entreguen nuevos balances sobre las consecuencias del terremoto en las próximas horas.
Así fue el terremoto hoy en Colombia
El Valle del Cauca, Caldas, Quindío, Risaralda y sus respectivas capitales han sufrido las consecuencias del terremoto de 7,4 que se vivió en Colombia este lunes 10 de enero. Estas son algunas de las imágenes que se han divulgado en redes sociales sobre lo que sucedió en diferentes puntos del país.
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