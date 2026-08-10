Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Colombia experimentó el lunes 10 de agosto uno de los movimientos telúricos más fuertes registrados en los últimos diez años. Este evento sísmico puso en alerta a las autoridades y a la ciudadanía, no solo por la intensidad del temblor, sino también por el impacto sobre infraestructuras claves, entre ellas el proyecto Hidroituango. De acuerdo con la información difundida, el presidente Gustavo Petro manifestó una profunda preocupación por la estabilidad de esta gigantesca obra hidroeléctrica, considerada sensible frente a emergencias de gran alcance.

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Según comunicó el presidente a través de su cuenta oficial en la red social X, su principal inquietud reside en el estado de Hidroituango luego del sismo. Petro solicitó a los funcionarios de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) que informen con precisión sobre la situación actual del proyecto, enfatizando textualmente: “Que los funcionarios de la UNGRD digan qué pasa en Hidroituango, ese es el riesgo principal”.

Hidroituango destaca como la hidroeléctrica más grande de Colombia. Esta infraestructura ha sido calificada como estratégica, pues tiene la capacidad de suplir cerca del 17% de la demanda energética nacional, lo que la convierte en una obra fundamental para la estabilidad del sistema eléctrico del país. La hidroeléctrica cuenta con una presa de 225 metros de altura y un embalse cuya capacidad ronda los 2.800 millones de metros cúbicos de agua; estas características la sitúan como una infraestructura crítica ante escenarios naturales extremos, como los ocurridos recientemente.

Pese a la alarma generada por el evento sísmico, hasta el momento no se han confirmado daños estructurales en Hidroituango. De acuerdo con lo reportado, equipos técnicos de la UNGRD y de Empresas Públicas de Medellín (EPM), entidad encargada del manejo del proyecto, se encuentran verificando de manera exhaustiva el estado integral de la represa y se espera un informe oficial que ofrezca claridad definitiva sobre los posibles efectos del temblor en la estructura.

La situación mantiene a las autoridades y a la ciudadanía a la expectativa, dada la importancia de Hidroituango para el suministro energético colombiano y para la seguridad de las comunidades aledañas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué impacto tuvo el último sismo en la represa de Hidroituango?

De acuerdo con la información disponible, hasta el momento no existe confirmación oficial sobre daños estructurales en la represa de Hidroituango tras el sismo del 10 de agosto. Las autoridades y los equipos técnicos se encuentran en fase de revisión y análisis detallado para descartar cualquier afectación significativa.

¿Qué importancia tiene Hidroituango en el sistema energético de Colombia?

Hidroituango es el proyecto hidroeléctrico más grande del país y tiene la capacidad de suplir aproximadamente el 17% de la demanda energética nacional. Además de su tamaño, representa una infraestructura estratégica debido al volumen de agua que controla y su influencia en la estabilidad del suministro eléctrico colombiano.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.