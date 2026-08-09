Por: El Espectador

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El escenario político colombiano se ha visto sacudido tras el anuncio del senador Iván Cepeda, representante del Pacto Histórico, quien comunicó su intención de presentar una denuncia penal contra Efraín Cepeda Sarabia, director del Partido Conservador. Según argumentó el senador a través de su cuenta de la red social X, la denuncia responde a las declaraciones públicas realizadas por Efraín Cepeda el 7 de agosto, donde lo señaló de pertenecer a grupos armados ilegales, tildándolo de “guerrillero”. El congresista subrayó que estas acusaciones no solo carecen de fundamento, sino que también ponen en riesgo su vida y agravan las amenazas que ya enfrenta, razón por la cual pidió a la Fiscalía General de la Nación, presidida por Luz Adriana Camargo, tomar cartas en el asunto para que Efraín Cepeda responda ante la justicia.

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Estas tensiones surgieron en el contexto previo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella. Efraín Cepeda, durante sus declaraciones, además de calificar al senador como “guerrillero”, sugirió que la llamada paz total impulsada por el anterior Gobierno fue utilizada como una estrategia para proteger a los grupos armados y favorecer electoralmente a figuras como Iván Cepeda. Este tipo de afirmaciones ha generado una fuerte respuesta de parte del líder de la oposición, quien defendió su labor política y reiteró su compromiso con el ejercicio democrático y pacífico, enfatizando en su derecho a ejercer la oposición sin ser calumniado.

Iván Cepeda, cabeza visible del Pacto Histórico en el Senado, encabeza la bancada opositora que, desde el 7 de agosto, ha entrado formalmente en dicha condición. El expresidente Gustavo Petro, por su parte, anunció que tras un breve receso se reincorporará a la vida política con el objetivo de liderar el partido y preparar el camino hacia las elecciones presidenciales de 2030. El pasado viernes, desde Barranquilla, Cepeda anunció la conformación de un “gabinete por la vida”, conformado por exministros de la administración anterior, cuyo propósito será ejercer vigilancia sobre las decisiones del nuevo gobierno.

En entrevista con El Espectador, Cepeda manifestó que la oposición impulsada desde el Pacto Histórico estará fundada en la defensa de los derechos y la democracia, frente a una mayoría en el Congreso que respalda a De la Espriella. Aunque cuentan con 69 congresistas, el bloque opositor se enfrenta a retos notables y apuesta por el control político y la vigilancia activa. Cepeda también afirmó que, si el diálogo no es posible, no descartan recurrir a la desobediencia civil como mecanismo legítimo en la vida democrática.

¿Por qué Iván Cepeda denunciará penalmente a Efraín Cepeda?

Iván Cepeda anunció que interpondrá una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Efraín Cepeda, acusándolo de haberlo calumniado públicamente al llamarlo “guerrillero” y afirmar que pertenece a organizaciones armadas ilegales. Cepeda argumenta que este tipo de acusaciones ponen en riesgo su vida y agravan las amenazas existentes, por lo que exige que Efraín Cepeda responda judicialmente por estos señalamientos, según información publicada por El Espectador y sus propias declaraciones en X.

¿Cuál es la estrategia de oposición del Pacto Histórico frente al gobierno de Abelardo de la Espriella?

De acuerdo con entrevistas y anuncios recogidos por El Espectador, el Pacto Histórico, liderado por Iván Cepeda en el Congreso, enfocará su oposición en hacer control político, defender la democracia y vigilar las decisiones del nuevo gobierno. Además, anunciaron la creación de un “gabinete por la vida” con exministros para supervisar la gestión de Abelardo de la Espriella y no descartan acciones como la desobediencia civil si no se abren espacios de diálogo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.