Por: El Espectador

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Un grave altercado sacudió recientemente el barrio Primavera, en la localidad de Bosa, cuando una pelea callejera escaló a tal punto que involucró el uso de armas de fuego en plena luz del día. La trifulca quedó registrada en video por testigos, quienes dieron cuenta de la violencia con la que algunos participantes efectuaron disparos, mientras otros recurrieron a objetos contundentes como cascos de motocicleta para agredir.

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La situación fue reportada oportunamente, lo que llevó a la pronta llegada de unidades de la Policía. Sin embargo, al percatarse de la presencia policial, varios implicados huyeron del lugar. Uno de ellos corrió a resguardarse en su vivienda, pero sus intentos de escape, incluso por el balcón, resultaron infructuosos, ya que fue finalmente detenido por los agentes.

Durante la inspección en la residencia del capturado, la Policía halló una bolsa que contenía más de 2.000 dosis de sustancias ilícitas, específicamente marihuana y base de coca. Como consecuencia de este operativo, fueron capturadas al menos cuatro personas, entre ellas dos hombres y dos mujeres. De acuerdo con la información obtenida, uno de los detenidos ya tenía un proceso judicial en curso por los delitos de hurto y concierto para delinquir.

Las personas arrestadas quedaron a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberán responder ante la justicia por presuntos delitos relacionados con la fabricación, tráfico o porte de armas de fuego y tráfico de estupefacientes. Así lo confirmó la autoridad policial encargada del caso.

Este hecho se enmarca en una problemática más amplia de violencia urbana en Bogotá. Según datos suministrados por la Secretaría de Seguridad, el 82 % de los homicidios en la capital ocurren en la vía pública, y cuatro de cada 10 están relacionados con riñas y actos de intolerancia ciudadana. Además, estas situaciones suelen intensificarse los fines de semana, sobre todo en horarios comprendidos entre las 6:00 p.m. y la medianoche.

Otros factores, como el consumo excesivo de alcohol, contribuyen a aumentar la frecuencia de estos episodios violentos en contextos cotidianos como reuniones sociales, disputas entre vecinos o conflictos de pareja. Entre enero y septiembre de 2025 se registraron 242 homicidios durante riñas en Bogotá, con una mayor incidencia en mayo y junio, meses tradicionalmente asociados a celebraciones y vacaciones escolares, como lo indicó la Secretaría de Seguridad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué delitos enfrentarán los capturados tras la riña en Bosa?

Los detenidos en el barrio Primavera deberán responder ante la Fiscalía General de la Nación por presuntos delitos de fabricación, tráfico o porte de armas de fuego, así como por tráfico de estupefacientes. Uno de ellos, además, ya tenía un proceso judicial activo por hurto y concierto para delinquir, lo que puede agravar su situación legal según las investigaciones de la Policía y las autoridades competentes.

¿Por qué aumentan las riñas y homicidios en Bogotá durante ciertas épocas?

La Secretaría de Seguridad de Bogotá informó que los homicidios y riñas suelen incrementarse durante fechas de celebraciones sociales como el Día de la Madre y vacaciones escolares. Factores como el consumo excesivo de alcohol y la intolerancia ciudadana son detonantes clave, especialmente en contextos familiares o entre vecinos, intensificándose los fines de semana y en horarios nocturnos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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