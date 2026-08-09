Por: Portal Bogotá

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El problema de las luminarias dañadas en Bogotá y la falta de comunicación eficiente con el sistema central de alumbrado público han sido expuestos recientemente por el alcalde Mayor de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Al recorrer la carrera Séptima, Galán evidenció que cuando una lámpara deja de funcionar, la central encargada de la vigilancia del alumbrado no tiene manera de enterarse automáticamente del daño. En la actualidad, son los ciudadanos quienes deben reportar las fallas o, en su defecto, confiar en que las cuadrillas de mantenimiento las detecten durante sus recorridos periódicos, situación que retrasa la solución de estos inconvenientes y afecta la percepción de seguridad y bienestar ciudadano.

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Para el mandatario, esta limitación es una muestra clara del retraso tecnológico que enfrenta Bogotá en cuanto a iluminación pública. "Esta luminaria está dañada, pero en la central no saben eso", afirmó Galán, subrayando la necesidad urgente de superar el actual modelo operado de manera manual y visual por personas. Bogotá, a su juicio, sigue siendo una ciudad mal iluminada que cuenta con un sistema que consideró “arcaico”.

De acuerdo con Galán, Bogotá debe avanzar hacia un sistema de alumbrado público inteligente y telegestionado; es decir, una red capaz de detectar y reportar automáticamente cualquier desperfecto desde cada luminaria hacia una central operativa. Así, se agilizaría el proceso de reparación y se mejoraría tanto la eficiencia de la respuesta municipal como la seguridad en las calles. En palabras del alcalde, no basta solo con cambiar bombillos, sino que se requiere un cambio integral del sistema.

La propuesta incluye la implementación de tecnología LED y sistemas de telegestión con conectividad, lo que permitiría que la infraestructura de alumbrado sirva también de base para otros servicios tecnológicos, como la conexión de cámaras de seguridad. "Ese alumbrado mejora la iluminación y habilita además la conexión de sistemas, por ejemplo, de cámaras, para mejorar la seguridad en Bogotá", puntualizó Galán.

Este proyecto forma parte del Acuerdo por una Ciudad Inteligente impulsado por la Administración Distrital. La meta es transformar progresivamente la infraestructura de alumbrado en una red tecnológica que, además de iluminar, permita detectar fallas, optimizar la seguridad y consolidar a Bogotá como una ciudad más moderna y conectada. Para Galán, modernizar el alumbrado es un primer paso que ya no puede dilatarse, si se quiere avanzar en el camino hacia una capital más segura y eficiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué características tendría el nuevo sistema de alumbrado público inteligente en Bogotá?

El nuevo sistema para Bogotá estaría equipado con tecnología LED y sistemas de telegestión que permitirían a cada luminaria reportar automáticamente sus fallas a una central, mejorando así la detección y reparación de daños. Además, esta infraestructura moderna facilitaría la integración de cámaras de vigilancia, fortaleciendo la seguridad en la ciudad y apoyando la transformación hacia una red tecnológica más eficiente y conectada.

¿Por qué la modernización del alumbrado público es clave para la seguridad en Bogotá?

Según el alcalde Carlos Fernando Galán, un alumbrado moderno no solo mejora la iluminación de las calles y espacios públicos, sino que, al incorporar conectividad y sistemas avanzados como cámaras de seguridad, se convierte en una herramienta fundamental para la vigilancia y la reacción rápida ante incidentes. Esta transformación aportaría a una percepción de mayor seguridad y a mejores condiciones de convivencia en la ciudad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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