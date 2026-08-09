Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Minutos antes de ser llevada a un nuevo centro penitenciario en el departamento del Tolima, Daneidy Barrera Rojas, conocida como Epa Colombia, apareció en un video donde compartió su perspectiva sobre lo que ha vivido durante el tiempo que ha estado privada de la libertad. Vestida con ropa deportiva naranja y negra, Barrera afirmó sentirse "minimizada, discriminada y humillada", expresando que, según su percepción, es objeto de persecución. Sus declaraciones surgen en un contexto marcado por su notoria presencia mediática y las difíciles circunstancias de su reclusión.

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El traslado de Epa Colombia se produjo a raíz de un operativo impulsado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, orientado a movilizar internos identificados como de alta peligrosidad, con el objetivo de disminuir la capacidad de operación de estructuras criminales desde el interior de las cárceles. Según la información citada, aunque diversos reclusos fueron movilizados en esta estrategia, Barrera se ha mantenido como un caso particular, dado el seguimiento público y las condiciones bajo las que permaneció en prisión. De acuerdo con los reportes, durante su reclusión en la Escuela de Carabineros de Bogotá, tras haber estado en la cárcel El Buen Pastor, se vieron involucrados episodios que acapararon atención, como informes sobre presuntos procedimientos estéticos realizados mientras estaba detenida.

Antes del traslado, en la red social Instagram de Epa Colombia se publicó un mensaje, en el que se refirió al momento difícil por el que atraviesa y pidió fortaleza para afrontar la situación, aunque no se ha confirmado si la autora fue Barrera o su pareja, Karol Samantha, quien ha gestionado sus redes en este período. Barrera cumple una condena de 63 meses y 15 días por delitos relacionados con actos vandálicos durante las protestas en 2019 que incluyeron instigación a delinquir con fines terroristas, daño agravado y perturbación del servicio público de transporte, según la información oficial.

La abogada Wendy Herrera, que lidera su defensa, continúa buscando alternativas legales para modificar la condena, incluyendo posibles acuerdos con TransMilenio que permitan al Juzgado Tercero de Ejecución de Penas revaluar la situación jurídica de Barrera. La operación de traslado incluyó a otros internos, como reconocidos cabecillas de organizaciones delincuenciales, dentro de una estrategia gubernamental para reforzar el control penitenciario. Por el momento, aunque el traslado modificó el sitio de reclusión de Epa Colombia, la sentencia se mantiene vigente, y ella sigue a la espera de decisiones frente a las solicitudes planteadas.

¿Por qué fue trasladada Epa Colombia a una cárcel de Ibagué?

El traslado de Epa Colombia a una cárcel de Ibagué se concretó como parte de un operativo nacional ordenado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella, enfocado en mover a internos considerados de alta peligrosidad para evitar que continúen coordinando actividades ilícitas desde los centros penitenciarios. Aunque Barrera no comparte perfil con otros trasladados, como cabecillas de organizaciones criminales, su traslado se enmarca en este amplio plan de reorganización penitenciaria.

¿En qué consiste la condena que cumple Epa Colombia y cuáles delitos se le atribuyen?

Daneidy Barrera Rojas, Epa Colombia, cumple una condena de 63 meses y 15 días por hechos ocurridos en las protestas de 2019, cuando incurrió en instigación a delinquir con fines terroristas, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público. Estas conductas están relacionadas con actos vandálicos en una estación de TransMilenio, según lo informado en el texto original.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Posesión de Abelardo de la Espriella

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La posesión de Abelardo de la Espriella será en la Arena USC, de la universidad Santiago de Cali. La presencia del presidente en esta ciudad tiene varios mensajes sobre lo que espera sea su Gobierno en los próximos cuatro años. Estos son los detalles más importantes de lo que pasará este 7 de agosto.