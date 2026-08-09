Por: Portal Bogotá

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El domingo 9 de agosto de 2026 será clave para quienes planean regresar a Bogotá después del puente festivo. De acuerdo con el programa ‘Bogotá, mi Ciudad, mi Casa’, las autoridades implementarán medidas especiales para facilitar el retorno masivo de viajeros y mejorar la movilidad en los puntos más críticos de ingreso. Según la información oficial divulgada por la Secretaría Distrital de Movilidad (SDM), la capital tendrá activa la medida de pico y placa regional durante esa jornada, sumado a una estrategia de tráfico reversible en la carrera Séptima.

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El pico y placa regional del 9 de agosto aplicará especialmente para los vehículos particulares que quieran entrar a Bogotá. La regulación tendrá dos franjas horarias definidas: en primer lugar, desde las 12:00 del mediodía hasta las 4:00 p. m., únicamente podrán ingresar automóviles cuyas placas terminan en números pares, es decir, 0, 2, 4, 6 y 8. En segundo término, desde las 4:00 p. m. hasta las 8:00 p. m., el ingreso se habilitará solo para carros con placas finalizadas en números impares, que corresponden a 1, 3, 5, 7 y 9. Antes de las 12:00 del mediodía y después de las 8:00 p. m., todos los vehículos podrán acceder libremente, sin restricciones.

Esta disposición se extenderá sobre los nueve principales corredores viales que conectan la ciudad: autopista Norte, autopista Sur, avenida Centenario (calle 13), avenida calle 80, carrera Séptima, avenida Boyacá junto a la vía al Llano, vía Suba–Cota, vía a La Calera y vía a Choachí. El objetivo, de acuerdo con la SDM, es disminuir los habituales embotellamientos en los accesos a Bogotá durante los fines de semana de alta movilidad, ofreciendo desplazamientos más ágiles y seguros para todos los conductores.

Adicionalmente, la estrategia del reversible en la carrera Séptima pretende optimizar la movilidad en uno de los corredores más utilizados. Desde las 4:30 p. m. y hasta, aproximadamente, las 8:00 o 9:00 p. m. —dependiendo del flujo vehicular—, el tráfico funcionará exclusivamente en sentido norte-sur entre las calles 245 y 183. Esto significa que durante esas horas solo se podrá circular hacia el centro de la ciudad, eliminando el contraflujo para dar prioridad al ingreso de vehículos.

Secretaría Distrital de Movilidad reiteró la importancia de acatar estas normas y planear el viaje con antelación, información que también circuló en redes sociales oficiales, como la cuenta de X de esta entidad, en la que se remarcó que respetar el pico y placa regional evitará contratiempos y garantizará un retorno más fluido y seguro para todos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el pico y placa regional para entrar a Bogotá?

El pico y placa regional es una restricción temporal y sectorizada al ingreso de vehículos particulares a Bogotá, dependiendo del último dígito de la placa y el horario. Su objetivo es evitar congestiones masivas en las vías principales durante fechas de alta movilidad, como los fines de semana festivos, asignando franjas horarias de ingreso según si la placa termina en número par o impar.

¿Qué es un tráfico reversible y cómo funciona en la carrera Séptima de Bogotá?

Un tráfico reversible es una medida en la que una vía vehicular se habilita en un solo sentido durante un periodo específico para dar prioridad al flujo predominante, en este caso, de norte a sur. El 9 de agosto de 2026, la carrera Séptima funcionará solo en sentido de ingreso a la ciudad entre las calles 245 y 183, durante la tarde y parte de la noche, con el propósito de agilizar el retorno a Bogotá en ese corredor.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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