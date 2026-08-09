Un video registrado minutos antes del traslado de Daneidy Barrera Rojas, conocida como ‘Epa Colombia’, a la cárcel de mujeres de Ibagué, Tolima, se conoció este sábado y dejó muchas preguntas en el aire.

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(Vea también: Abelardo de la Espriella confirmó primera captura de su Gobierno: cayó peligroso cabecilla)

En las imágenes, compartidas por Noticias Caracol, la creadora de contenido aparece vestida con una camiseta de manga larga de color naranja y un pantalón deportivo de color negro. Allí, Barrera Rojas deja constancia de lo que califica como una persecución constante.

Acá, las imágenes en cuestión:

Entre los traslados que cumplió el Inpec está el de ‘Epa Colombia’, condenada por destruir el mobiliario de Transmilenio, en 2019, y de Margareth Chacón, condenada por el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci. Siga la señal de Noticias Caracol en vivo 👉🏻… pic.twitter.com/45zkAa2A1J — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) August 9, 2026

Según Noticias Caracol, el traslado hacia el Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como La Picaleña, formó parte de las primeras decisiones del presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo este viernes 7 de agosto.

La medida se enmarca en un operativo más amplio de reubicación de reclusos, que incluyó a más de un centenar de internos de alta peligrosidad, con el objetivo de retomar el control en los centros penitenciarios y desmantelar estructuras que operaban desde las cárceles.

‘Epa Colombia’ se encontraba recluida desde agosto de 2025 en la Escuela de Carabineros de Bogotá, luego de haber pasado por la cárcel El Buen Pastor. Había llegado a la guarnición militar por razones de seguridad, según argumentó en su momento su defensa.

Sin embargo, en las últimas semanas se investigaban presuntos privilegios e irregularidades durante su permanencia en ese lugar, entre los que se mencionan el supuesto ingreso de teléfonos celulares, la presencia de un vehículo de alta gama y reportes sobre procedimientos estéticos no autorizados.

La influenciadora cumple una condena de 63 meses y 15 días de prisión (aproximadamente cinco años y dos meses), impuesta por la Corte Suprema de Justicia. La sentencia se originó en los actos de vandalismo que protagonizó en noviembre de 2019 contra la estación Molinos de TransMilenio, en el sur de Bogotá, durante las protestas del estallido social.

En esa ocasión, se le imputaron los delitos de daño en bien ajeno, perturbación del servicio de transporte público e instigación a delinquir con fines terroristas.

El caso de ‘Epa Colombia’ se suma a un cambio de política carcelaria anunciado por el nuevo Gobierno, que ha insistido en aplicar “mano de hierro” para impedir que los privados de la libertad continúen delinquiendo desde los centros de reclusión.

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