Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Daneidy Barrera Rojas, reconocida popularmente como ‘Epa Colombia’, fue trasladada este 7 de agosto al Complejo Carcelario y Penitenciario de Alta y Media Seguridad de Ibagué, conocido como Coiba Picaleña. La decisión, impulsada por la nueva administración gubernamental, surgió en el marco de críticas alrededor de las condiciones en las que la empresaria e influenciadora había permanecido recluida previamente en la Escuela de Carabineros de la Policía, situada en Bogotá, desde agosto de 2025.

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La principal razón expuesta para el traslado de Barrera Rojas se relaciona con señalamientos de presuntos privilegios y posibles incumplimientos del régimen penitenciario. Según la información dada a conocer, persistían dudas sobre el presunto uso de teléfonos celulares y la existencia de otras condiciones especiales que se habrían considerado incompatibles con las normas que rigen a internos en establecimientos penitenciarios ordinarios.

Entre los hechos que originaron controversia también sobresalen las versiones sobre la realización de procedimientos estéticos no autorizados mientras la influenciadora se encontraba en la guarnición policial. Estos episodios desataron preguntas sobre el manejo de su situación en detención y el contraste en el trato respecto a otras personas privadas de su libertad.

La Escuela de Carabineros, cabe aclarar, no opera como un establecimiento penitenciario convencional, sino que acoge bajo condiciones particulares a ciertos ciudadanos privados de la libertad, especialmente servidores públicos. Esta diferenciación motivó que el Gobierno tomara la determinación de que Barrera Rojas cumpliera su condena restante en un espacio carcelario ordinario, designando para ello el pabellón de mujeres de La Picaleña, en Ibagué.

Barrera Rojas está pagando una condena de cinco años y tres meses de prisión, sentencia que fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia. El fallo judicial responde a hechos ocurridos durante el paro nacional de 2019, donde la influenciadora participó en actos vandálicos contra una estación de TransMilenio y fue hallada responsable de los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público.

El traslado de ‘Epa Colombia’ se enmarca dentro de una jornada nacional de reubicación de más de 100 personas privadas de la libertad, acción que, de acuerdo con el Gobierno nacional, busca fortalecer el control de los centros penitenciarios y asegurar que la situación de cada interno responda a su situación jurídica concreta.

¿Por qué trasladaron a ‘Epa Colombia’ de la Escuela de Carabineros a La Picaleña?

La razón fundamental para el traslado de ‘Epa Colombia’ fue la existencia de señalamientos sobre presuntos privilegios e incumplimiento de las normas carcelarias, incluyendo el posible uso de teléfonos celulares y la realización de procedimientos estéticos no autorizados. Según la información oficial, el Gobierno consideró que el cumplimiento de su condena debía hacerse en un establecimiento penitenciario convencional y no en la Escuela de Carabineros, que no opera bajo las mismas condiciones.

¿Cuáles son los delitos por los que está condenada ‘Epa Colombia’?

De acuerdo con la sentencia ratificada por la Corte Suprema de Justicia, Barrera Rojas fue condenada por los delitos de instigación al terrorismo, daño en bien ajeno agravado y perturbación del servicio de transporte público, relacionados con actos vandálicos que ocurrieron durante el paro nacional de 2019.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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