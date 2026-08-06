Por: El Espectador

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La Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la posesión de Paula Andrea Ramírez Barbosa como nueva magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia el jueves 6 de agosto, marcando un hito en la historia de la institución. Esta sala, por primera vez, estará conformada en su totalidad por mujeres, una transformación significativa que surge con la llegada de Ramírez Barbosa, quien reemplaza al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas. Próximamente, también será posesionada Emérita del Socorro Mora Insuasty, en sustitución del magistrado Jorge Emilio Caldas Vera, y ambas magistradas trabajarán junto a Blanca Nélida Barreto, consolidando una Sala exclusivamente femenina, tal como informó El Espectador.

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Este cambio se da en el contexto del proceso de rotación de magistrados en las salas especiales de Instrucción y de Primera Instancia, iniciado el pasado 18 de julio. El relevo comenzó cuando concluyó el periodo de Torres Rojas y se espera que Caldas culmine su gestión en octubre. La integración de nuevas togadas simboliza no solo un cambio en la representación de género, sino también en la dinámica y visión del máximo tribunal de justicia en Colombia.

En cuanto al perfil profesional de Paula Andrea Ramírez Barbosa, la abogada es egresada de la Corporación Universitaria de Ibagué, graduada el 22 de marzo de 2002. Además, es especialista en Derecho Penal y Ciencias Forenses por la Universidad Católica de Colombia. Su experiencia de más de 19 años abarca múltiples posiciones en la Procuraduría General de la Nación, donde fue procuradora delegada y judicial en diferentes periodos entre 2010 y 2022, así como asesora del órgano de control. También asumió cargos breves en la Defensoría del Pueblo durante 2026.

Adicionalmente, Ramírez Barbosa se ha destacado como docente en instituciones universitarias que incluyen la Universidad Católica de Colombia, la Universidad Externado de Colombia, la Universidad del Rosario, la Universidad de Ibagué y la Universidad Santo Tomás. Entre las materias impartidas se encuentran Derecho Penal Económico y Derechos Humanos. La nueva magistrada cuenta también con diversas publicaciones académicas sobre temas como derecho penal, criminología, inteligencia artificial y sus límites jurídicos, justicia transicional, derechos humanos, crimen organizado y corrupción, consolidando así un perfil académico y profesional notable en el ámbito jurídico. Estas referencias y datos surgen de reportes y artículos publicados por El Espectador.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quién reemplazó al magistrado Ariel Augusto Torres Rojas en la Corte Suprema?

De acuerdo con la información de El Espectador, Paula Andrea Ramírez Barbosa asumió el cargo dejado por Ariel Augusto Torres Rojas como magistrada de la Sala Especial de Primera Instancia, en el marco de la primera rotación histórica de ese cuerpo judicial.

¿Por qué es histórica la nueva conformación de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema?

La conformación actual es histórica porque, por primera vez, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia estará integrada únicamente por mujeres, un hecho que representa un avance en la equidad de género en este alto tribunal, según reseñó El Espectador.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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