Por: El Espectador

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El debate sobre el carácter obligatorio del voto en Colombia ha tomado fuerza nuevamente en el Congreso. Según información publicada por El Espectador, el Pacto Histórico, junto a miembros de otros partidos, y el partido ASI (Alianza Social Independiente) han radicado de manera independiente dos proyectos de ley cuyo objetivo es modificar la Constitución Política para establecer el voto obligatorio en el territorio nacional. Esta propuesta busca reforzar la participación ciudadana y consolidar la estabilidad y legitimidad del sistema democrático en el país.

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El documento presentado por la bancada de oposición pretende reformar los artículos 95 y 258 de la Constitución. La iniciativa detalla que, si llegara a convertirse en ley, todos los ciudadanos tendrían la obligación de acudir a las urnas durante las elecciones nacionales y territoriales, con excepción de las consultas internas o interpartidistas de los partidos políticos. A pesar de esa obligación, la medida no busca direccionar el voto hacia ningún candidato específico, sino garantizar que cada colombiano participe en el proceso democrático. Así lo establece textualmente la propuesta: “El deber consiste únicamente en concurrir a la respectiva mesa y depositar la tarjeta electoral; en ningún caso podrá derivarse consecuencia alguna del sentido del voto, que es libre y secreto e incluye la opción del voto en blanco”.

La propuesta incluye la exigencia de que una ley estatutaria posterior determine las sanciones para quienes falten a esta obligación electoral sin una justificación válida, así como los motivos de exención y posibles incentivos o estímulos para quienes voten. En caso de aprobarse, el Gobierno tendría un plazo de seis meses para radicar esa regulación, y la medida debería estar lista para las elecciones al Congreso previstas para 2030.

Por el lado del partido ASI, la iniciativa es similar. Este colectivo busca también hacer obligatorio el voto en elecciones donde se eligen autoridades o corporaciones públicas y respalda la creación de excepciones legales para personas que se encuentren impedidas de sufragar por causas de fuerza mayor, caso fortuito u otras circunstancias ajenas a su voluntad. Al igual que el primer proyecto, define que ningún ciudadano podría ser sancionado si puede demostrar una justificación válida para ausentarse.

De acuerdo con las fuentes citadas por El Espectador, el fin de ambos proyectos es aumentar los índices de participación electoral y fortalecer el sistema democrático colombiano frente a los desafíos actuales de legitimidad y gobernabilidad.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el proyecto de voto obligatorio en Colombia propuesto por el Congreso?

El proyecto presentado busca que todos los ciudadanos colombianos tengan la obligación de votar en elecciones nacionales y territoriales, excepto en consultas internas de partidos. Su propósito es fortalecer la legitimidad y la participación democrática, y prevé sanciones para quienes no voten sin justificación, así como excepciones e incentivos definidos en una ley futura, según detalló El Espectador.

¿Cuándo entraría en vigor el voto obligatorio en Colombia si se aprueba el proyecto de ley?

De acuerdo con lo notificado en ambas iniciativas citadas por El Espectador, la obligación de votar comenzaría a aplicarse, a más tardar, en las elecciones del Congreso de 2030. El Gobierno tendría seis meses, una vez aprobado el proyecto, para definir las normas complementarias sobre sanciones y excepciones.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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