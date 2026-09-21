Por: El Espectador

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Desde la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el vicepresidente José Manuel Restrepo ha asumido una misión clave encomendada por el presidente Abelardo de la Espriella: transformar el Estado colombiano en una entidad más ágil y eficiente. Esta labor busca eliminar los obstáculos en los procesos administrativos que, según Restrepo, afectan directamente la competitividad y el desarrollo económico, especialmente del sector productivo. Así lo expuso durante una reunión en Nueva York en la que participaron más de 40 empresarios, donde se discutieron medidas concretas para incentivar la inversión extranjera y simplificar la tramitología.

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Restrepo argumentó que "simplificar tanta traba trámite que le hace la vida imposible al sector productivo" es una prioridad para el gobierno. De acuerdo con sus declaraciones, dadas a El Espectador, el mensaje de agilidad estatal fue bien recibido por inversionistas internacionales, particularmente de Estados Unidos, quienes expresaron interés en fortalecer su presencia en Colombia. El vicepresidente también subrayó la importancia de garantizar incentivos y seguridad jurídica a quienes apuesten por el país, así como la necesidad de contar con proyectos de inversión debidamente estructurados.

Según Restrepo, el crecimiento económico colombiano no debe sostenerse en el endeudamiento o el aumento del gasto público. Insistió en la necesidad de incrementar la inversión privada tanto extranjera como local, como la vía más viable para dinamizar la economía, aumentar la recaudación tributaria y fortalecer la inversión social. En este sentido, el gobierno de la Espriella ya ha iniciado acciones concretas, entre ellas la reducción de trámites desde el Ejecutivo. Próximamente, se evaluarán posibles cambios en la consulta previa y la creación de un nuevo Código de Tránsito, iniciativas que se suman a las medidas extraordinarias implementadas tras la emergencia económica causada por el terremoto del 10 de agosto.

Otra meta central es la "gran desregularización", propuesta que implica revisar posibles ineficiencias en entidades como el Invima, el Instituto Colombiano Agropecuario y las superintendencias, así como en el sistema de notariado y registro. Esta revisión aspira a eliminar funciones duplicadas y reducir el gasto público, más allá de mejorar trámites específicos.

Finalmente, Restrepo destacó el rol que Colombia asume actualmente en el Consejo de Seguridad de la ONU, defendiendo un multilateralismo pragmático y enfocado en resultados, siempre salvaguardando la soberanía nacional y el respeto por los demás países, en línea con la nueva estrategia internacional del gobierno.

¿En qué consiste la “gran desregularización” que propone el gobierno de Abelardo de la Espriella?

La “gran desregularización” hace referencia a una estrategia impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella para revisar y reducir ineficiencias en entidades públicas como el Invima (Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos), el Instituto Colombiano Agropecuario, superintendencias, cámaras de comercio y el sistema notarial y registral, con el objetivo de simplificar procesos, eliminar funciones duplicadas y disminuir el gasto de funcionamiento del Estado.

¿Por qué el vicepresidente José Manuel Restrepo considera necesario reducir trámites para atraer inversión a Colombia?

José Manuel Restrepo sostiene, de acuerdo con declaraciones ofrecidas a El Espectador, que la simplificación de trámites es fundamental para facilitar la vida de los empresarios, incentivar la inversión extranjera y local, y permitir que Colombia crezca económicamente de forma sostenible, sin recurrir al sobreendeudamiento o el derroche del gasto público.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Balance del terremoto, según el presidente

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.