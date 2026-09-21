Por: CENET

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El ecosistema fintech en Colombia acaba de alcanzar un hito importante con el anuncio de una inversión que supera los 4 billones de pesos, dedicada al avance del sector durante el próximo año. Así lo dio a conocer Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech, durante el Latam Fintech Market 2026, un evento que es considerado el principal encuentro de la industria de tecnología financiera en América Latina. Este trascendental anuncio contó con el respaldo decidido del Vicepresidente de la República, José Manuel Restrepo, quien subrayó la relevancia de fortalecer la confianza de los inversionistas en la región.

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La inversión estará enfocada en tres áreas estratégicas. En primer lugar, se busca fortalecer las operaciones de las empresas de tecnología financiera que operan en Colombia, lo que permitirá mejorar tanto la calidad como la competitividad de los servicios ofrecidos. En segundo lugar, se trabajará para expandir la cobertura de estos servicios a nuevas regiones dentro del país, llevando posibilidades de desarrollo a contextos tradicionalmente desatendidos. Finalmente, se pretende profundizar la inclusión financiera, beneficiando a millones de personas que aún no han logrado acceder plenamente a productos y servicios financieros digitales.

Gabriel Santos manifestó que "este anuncio representa el compromiso del sector con el desarrollo de Colombia durante la Patria Milagro y la confianza en los millones de clientes que hoy atienden las más de 360 empresas afiliadas a Colombia Fintech. Como gremio, estamos convencidos del potencial que tiene este país para transformar las finanzas e impulsar el acceso financiero". La asociación Colombia Fintech ya lleva más de una década liderando la innovación financiera en el país, con una red de más de 360 empresas asociadas. Sus estrategias se fundamentan en la búsqueda de inversión, el fortalecimiento del talento y la promoción de la inclusión financiera digital.

El Latam Fintech Market logró reunir a más de 2.300 asistentes, entre los que se destacan fundadores de empresas, directores, inversionistas y líderes de opinión. La asistencia masiva demuestra el interés que despierta el sector tanto a nivel nacional como regional. Este impulso de capital no solo consolida la confianza en Colombia como un escenario de innovación financiera, sino que además apunta a posicionar al país como referencia para el desarrollo tecnológico en América Latina.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo impactará la inversión de 4 billones de pesos al sector fintech en Colombia?

La inversión de más de 4 billones de pesos, anunciada en el Latam Fintech Market 2026, impulsará el crecimiento del sector fintech en Colombia, permitiendo fortalecer las operaciones de las empresas, ampliar la cobertura geográfica de servicios y profundizar la inclusión financiera digital para millones de personas en el país, según destacó Gabriel Santos, presidente ejecutivo de Colombia Fintech.

¿Qué es inclusión financiera y por qué es clave para el desarrollo del ecosistema fintech?

La inclusión financiera se refiere al acceso efectivo y asequible a servicios financieros digitales para toda la población. Según el gremio Colombia Fintech, profundizar la inclusión es esencial porque brinda oportunidades de progreso económico y social al permitir que más personas participen en el sistema financiero y se beneficien de servicios modernos y competitivos.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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