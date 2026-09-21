Por: CENET

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Las familias y territorios afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto recibirán un apoyo fundamental de hasta $550 mil millones, que podrán ser movilizados por las Cajas de Compensación Familiar, según lo dispuesto en los Decretos 1417 y 1422 de 2026 del Gobierno Nacional. Esta iniciativa se enfoca tanto en la protección económica de los trabajadores que perdieron su empleo como en la atención de las necesidades habitacionales de quienes resultaron damnificados.

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De acuerdo con Asocajas, la Asociación Nacional de Cajas de Compensación Familiar, cerca de $90 mil millones estarán disponibles a través del Fondo de Mitigación de la Desprotección del Cesante (FOSFEC), mientras que entre $370 mil millones y $460 mil millones podrán ser destinados al Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS). Adriana Guillén, presidenta ejecutiva de Asocajas, explicó que las nuevas disposiciones posibilitan ampliar las medidas ya implementadas en las zonas afectadas, abriendo oportunidades como ingresos temporales para cesantes y recursos para la reparación o adquisición de viviendas.

El Decreto 1417 establece una protección económica extraordinaria para los trabajadores damnificados y cesantes, gestionada por las Cajas de Compensación Familiar. Según lo señalado, podrán acceder a este beneficio quienes figuren en el Registro Único de Damnificados (RUD), sean mayores de edad, estén desempleados y hayan cotizado durante mínimo seis meses, continuos o no, en los cinco años previos al terremoto. El apoyo equivale a medio salario mínimo de 2026, es decir, $875.452, distribuido en dos pagos mensuales, siempre que existan recursos en el FOSFEC y la solicitud sea presentada ante la última Caja de aportes antes del 31 de diciembre de 2026.

Por su parte, el Decreto 1422 faculta el uso de recursos del FOVIS para atender la reparación, mejoramiento, reconstrucción o adquisición de vivienda para los hogares afectados, así como un subsidio temporal de arrendamiento hasta por 12 meses. Estos recursos podrán sumarse a los aportados por entidades como la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros actores institucionales, evitando duplicidad en el financiamiento. Es importante señalar que los subsidios de vivienda otorgados anteriormente, ni las postulaciones previas, se verán afectados por la aplicación de estas nuevas medidas.

Desde el inicio de la emergencia, las Cajas, como Comfamiliar Risaralda y Comfandi, aportaron más de $40.500 millones a través de diferentes iniciativas, a las que se sumaron donaciones y campañas de otras regiones. El trabajo futuro se centrará en la reglamentación e implementación efectiva de los recursos en coordinación con los Ministerios de Trabajo y Vivienda, la Superintendencia del Subsidio Familiar y demás entidades.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo pueden las familias damnificadas por el terremoto acceder al apoyo económico de las Cajas de Compensación Familiar?

Para acceder al apoyo económico extraordinario, la persona debe estar registrada en el Registro Único de Damnificados (RUD), ser mayor de edad, encontrarse desempleada y haber hecho aportes a una Caja de Compensación Familiar por al menos seis meses en los cinco años anteriores al terremoto, sin necesidad de que el tiempo sea continuo. La solicitud debe presentarse ante la última Caja a la que se cotizó y el beneficio está sujeto a la disponibilidad del Fondo de Mitigación de la Desprotección del Cesante (FOSFEC), según lo estipulado por los Decretos 1417 y 1422 de 2026.

¿Qué tipo de ayudas para vivienda ofrecen las Cajas de Compensación Familiar tras el terremoto?

Las Cajas de Compensación Familiar, mediante recursos del Fondo de Vivienda de Interés Social (FOVIS), pueden financiar la reparación, mejoramiento, reconstrucción o compra de vivienda para los hogares afectados, así como un subsidio temporal de arrendamiento hasta por 12 meses, de acuerdo con el Decreto 1422 de 2026. Estas ayudas no afectan subsidios previamente otorgados ni postulaciones en curso, y pueden complementarse con aportes de otras entidades, siempre que se evite la duplicidad en el financiamiento.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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