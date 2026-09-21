Por: Mall y Retail

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La llegada de una marca a un nuevo centro comercial siempre representa una buena noticia, pero hay decisiones que tienen un significado mayor. Arturo Calle confirmó su participación en Mall Sogamoso Park con un local de 210 metros cuadrados de su propiedad, una apuesta que se convierte en una de las señales más importantes de confianza que ha recibido el proyecto y que fortalece la construcción de una mezcla comercial de primer nivel para Sogamoso y su área de influencia.

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La importancia del anuncio está también en quién toma la decisión. Arturo Calle es una de las compañías de moda con mayor reconocimiento en Colombia y continúa profundizando su cobertura nacional. La compañía aspira a terminar el año con 104 puntos operando en el país, dentro de una estrategia en la que las ciudades intermedias están adquiriendo una importancia creciente. Mercados como Tuluá, Apartadó, Cartago e Ipiales hacen parte de esa expansión y ahora Sogamoso se incorpora a ese mapa de crecimiento.

La lógica detrás de esta estrategia resulta especialmente interesante para la industria. Las grandes capitales colombianas ya presentan una alta penetración del formato tradicional y una intensa competencia por las mejores ubicaciones, mientras que una parte del crecimiento incremental comienza a encontrarse en ciudades intermedias. Son mercados donde una marca nacional puede convertirse rápidamente en referente, enfrentar una menor saturación competitiva y establecer una relación más directa con la demanda local. Bajo esa perspectiva, los 210 metros cuadrados de Arturo Calle en Mall Sogamoso Park no representan simplemente una nueva tienda: significan la incorporación de Sogamoso a una tendencia que está llevando a importantes ‘retailers’ a buscar su siguiente etapa de crecimiento por fuera de las grandes capitales.

Arturo Calle se suma a Bosi, cuya llegada había sido anunciada previamente, y a un grupo de marcas que ya aseguraron su presencia, entre las que se encuentran Mac Center, Chevignon, Americanino, Levi’s, Stop Jeans, Yoyo Jeans, Bata, Clonhadas, Bellapiel, Game Park, Colchones El Dorado y Farmacias Pasteur, Restaurante Ramona, Sushi Too. A ellas se adicionan compañías cuyos procesos de negociación se encuentran avanzados, como PatPrimo, Calzatodo, Cromantic, Juan Valdez y Popsy. El resultado comienza a configurar una mezcla comercial equilibrada entre moda, tecnología, calzado, belleza, salud, entretenimiento y gastronomía.

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Más allá de sumar nombres al directorio, esta composición es fundamental para el posicionamiento inicial de un nuevo centro comercial. La fortaleza de un proyecto no depende exclusivamente de sus metros cuadrados, sino de su capacidad para construir una oferta suficientemente atractiva para generar

frecuencia, permanencia y diferentes motivos de visita. Cada nueva confirmación en Mall Sogamoso Park contribuye a ese objetivo y, al mismo tiempo, genera un efecto de confianza sobre aquellas compañías que todavía evalúan su ingreso.

Una apuesta por un mercado de 315.000 personas

La relevancia de Mall Sogamoso Park se entiende mejor al observar el papel económico de Sogamoso. La ciudad es uno de los principales nodos productivos de Boyacá, donde convergen industria, minería, comercio, educación, agricultura y servicios. Su ubicación la conecta con Duitama, Paipa, Nobsa y otros municipios cercanos y, al mismo tiempo, la convierte en un punto estratégico de conexión hacia los Llanos Orientales.

El proyecto estima una zona de influencia cercana a 315.000 personas, un mercado que durante años ha desarrollado una importante base de consumo, pero que todavía presenta una oportunidad evidente: contar en Sogamoso con un centro comercial moderno capaz de concentrar una oferta amplia de marcas, gastronomía, entretenimiento y servicios.

Durante décadas, buena parte del comercio de la ciudad se ha desarrollado alrededor de formatos tradicionales y corredores urbanos, mientras determinados consumos han encontrado respuesta en otros mercados de la región. Mall Sogamoso Park pretende modificar gradualmente esa dinámica mediante un destino que permita retener una mayor proporción del gasto de los hogares, generar nuevas ocasiones de consumo y ofrecer a las marcas nacionales una plataforma moderna para atender directamente al consumidor de Sogamoso y de los municipios vecinos.

Es precisamente allí donde la llegada de Arturo Calle adquiere otra dimensión. Una marca que está identificando oportunidades de crecimiento en ciudades como Tuluá, Apartadó, Cartago e Ipiales encuentra ahora en Sogamoso las condiciones para ampliar esa estrategia. La ciudad deja de observarse únicamente como un mercado local y comienza a ser entendida como una plaza regional capaz de soportar formatos nacionales y atraer inversión de largo plazo.

Un proyecto que ya alcanza el 50 % de construcción

Mall Sogamoso Park se desarrolla sobre un predio de 54.000 metros cuadrados, de los cuales aproximadamente 13.000 metros cuadrados corresponden al componente comercial, complementado por un desarrollo residencial de 180 viviendas de estrato 5. Actualmente, el proyecto alcanza cerca del 50 % de avance de obra.

Esta integración entre vivienda y comercio busca generar tráfico natural y consolidar un nuevo polo urbano en una de las zonas de mayor desarrollo de Sogamoso. En un mercado donde la proximidad, la conveniencia y la experiencia tienen cada vez mayor peso en las decisiones del consumidor, la combinación de usos representa también una ventaja para los ‘retailers’ que decidan ingresar desde la primera etapa.

La confirmación de Arturo Calle se produce, además, en un momento en el que amplios sectores empresariales han comenzado a percibir un ambiente de mayor expectativa económica. Después del 7 de agosto, algunas compañías han retomado decisiones de inversión y crecimiento que habían permanecido en evaluación, en un contexto donde las expectativas de los consumidores continúan siendo una variable fundamental para el comercio.

La relación es directa: cuando los hogares perciben mejores perspectivas económicas pueden estar más dispuestos a liberar consumos aplazados; cuando las marcas encuentran mayor visibilidad sobre la demanda, vuelven a evaluar aperturas y expansión geográfica. Para el ‘retail’, la confianza no solamente se refleja en las ventas del presente, sino también en las decisiones sobre dónde colocar el siguiente metro cuadrado comercial.

En ese escenario, la apuesta de Arturo Calle por Sogamoso constituye una señal concreta. No se trata solamente de ingresar como arrendatario a un proyecto, sino de contar con un local de 210 metros cuadrados de su propiedad, una decisión que supone una visión de permanencia y que contribuye a fortalecer la credibilidad de Mall Sogamoso Park frente al resto de la industria.

Sogamoso entra en el radar de las grandes marcas

Promovido por Full House Constructora y comercializado por Mall & Retail, Mall Sogamoso Park tiene prevista su apertura para el primer trimestre de 2027. Para entonces, el objetivo es consolidar una oferta que combine moda, tecnología, gastronomía, servicios, salud, belleza, entretenimiento y consumo cotidiano.

Existe además un efecto especialmente importante en la comercialización de cualquier centro comercial nuevo: la confianza es acumulativa. La llegada de una marca reconocida facilita la decisión de otra; la consolidación de una categoría aumenta el atractivo para las siguientes y una mezcla comercial sólida fortalece la expectativa del consumidor antes de la apertura. En ese sentido, Arturo Calle, Bosi y las demás compañías confirmadas comienzan a construir algo que trasciende la ocupación física de los locales: están creando credibilidad alrededor del proyecto.

Para las marcas que todavía analizan oportunidades de expansión en Boyacá, el momento es particularmente relevante. Mall Sogamoso Park ya no es solamente un proyecto sobre planos: la construcción alcanza el 50 %, importantes retailers nacionales han tomado posición y la mezcla comercial continúa consolidándose.

La llegada de Arturo Calle deja finalmente un mensaje que va mucho más allá de una nueva apertura. Las ciudades intermedias están ganando espacio dentro de las estrategias de expansión del retail colombiano y Sogamoso comienza a formar parte de esa nueva geografía del crecimiento. Una ciudad con influencia regional, capacidad de consumo y una oferta comercial moderna en construcción tiene ahora la oportunidad de retener más gasto, atraer nuevas inversiones y convertirse en una plaza cada vez más relevante para las principales marcas del país.

Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, “Mall Sogamoso Park avanza, las grandes marcas ya están tomando posición y las oportunidades disponibles comienzan a reducirse. Para quienes quieran participar de esta nueva etapa del comercio boyacense, este es el momento de separar su local y asegurar un lugar en el nuevo corazón comercial de Sogamoso”.

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