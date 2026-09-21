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Plaza Imperial Centro Comercial vuelve a apostarle a la innovación y a las experiencias que transforman la visita al centro comercial con el lanzamiento de ‘Imperial Portal Mágico: ven por la magia, quédate por la leyenda’, una mega experiencia que estará disponible del 5 de septiembre al 2 de noviembre y que combina tecnología, entretenimiento, educación y una puesta en escena inspirada en la magia y los cinco elementos de la naturaleza.

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Uno de los grandes atractivos de la campaña serán cinco escenografías animatrónicas, diseñadas para transportar a los visitantes a un universo fantástico. A esto se suma una experiencia inédita en el país: dos portales gemelos ubicados en diferentes pasillos del centro comercial que mostrarán, en tiempo real, el reflejo de las personas que se encuentran frente al otro portal, generando una conexión inesperada entre dos puntos de Plaza Imperial y convirtiendo el recorrido en parte de la experiencia.

El corazón conceptual de Imperial Portal Mágico estará inspirado en los cinco elementos de la naturaleza —agua, tierra, fuego, aire y un quinto elemento asociado a la magia—, presentados de manera edu-entretenida para que niños, jóvenes y familias puedan descubrir, jugar y aprender mientras recorren las diferentes escenografías. La experiencia contará además con recorridos guiados para colegios, fortaleciendo la apuesta de Plaza Imperial por convertirse en un escenario donde el entretenimiento también sea una herramienta de aprendizaje.

“En Plaza Imperial entendemos que el centro comercial ya no es solamente un lugar para comprar. Es un espacio para vivir experiencias, aprender, compartir y crear recuerdos. Por eso seguimos siendo pioneros en traer propuestas diferentes al público de Suba y de Bogotá”, destaca la Administración del Centro Comercial.

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La programación se extenderá durante los fines de semana con shows itinerantes de hechiceros, magos y nomos, además de talleres de magia para niños y diferentes actividades familiares que complementarán el recorrido. La propuesta responde a una tendencia que está transformando el ‘retail’: FENALCO señala que los centros comerciales están evolucionando hacia ecosistemas de experiencia, donde la compra es solo una parte de la propuesta y el entretenimiento, la tecnología y la conexión con el consumidor adquieren cada vez mayor relevancia.

Una experiencia mágica para los colegios

La campaña también abre sus portales al sector educativo con recorridos guiados especialmente diseñados para colegios, en los que la magia será el hilo conductor para aprender, explorar y divertirse. Los estudiantes podrán recorrer las escenografías, descubrir los secretos de los cinco elementos y participar en actividades que combinan educación y entretenimiento, convirtiendo la visita en una experiencia pedagógica diferente. Como cierre de este recorrido, cada niño participante recibirá una certificación como ‘Experto en Magia’, inspirada en la experiencia de las grandes escuelas de magia de la literatura fantástica. Plaza Imperial extiende así una invitación a todos los colegios de Bogotá para que hagan parte de esta aventura y permitan que sus estudiantes vivan una jornada donde aprender también puede ser mágico.

Amor y Amistad: música, experiencias y compras

La campaña tuvo uno de sus momentos especiales el 19 de septiembre, cuando Plaza Imperial celebró Amor y Amistad con DJ invitados en Plaza Eventos y horario extendido hasta la medianoche, buscando ofrecer a las familias, parejas y grupos de amigos una alternativa diferente para celebrar esta fecha.

El comercio colombiano encuentra en esta temporada una oportunidad importante para dinamizar el consumo. En 2025, según datos reportados a partir de Redeban, las compras realizadas durante el fin de semana de Amor y Amistad superaron los $1,23 billones, un crecimiento del 13 % frente a 2024; además, el 87 % de las compras se realizaron en establecimientos físicos.

Fenalco, por su parte, encontró en su encuesta de Amor y Amistad 2025 que ocho de cada diez personas celebraron la fecha, con chocolates, invitaciones a comer y vestuario entre las principales opciones de regalo.

Comprar también tendrá premio

Como parte de la estrategia para incentivar las compras y premiar la fidelidad de sus visitantes, Plaza Imperial tendrá en marcha una campaña de registro de facturas de compra ‘Compra y gana en Imperial’, mediante la cual los clientes podrán participar por importantes premios, entre ellos iPhone 17, bicicletas eléctricas, tarjetas débito de $ 1’000.000 y $ 500.000, además de motos. Por cada $ 100.000 en compras de los establecimientos podrán reclamar boletas en sus puntos de información.

La dinámica de premios se extenderá hasta el 12 de enero de 2027, convirtiendo la temporada en una oportunidad para que los visitantes no solo disfruten de las experiencias, sino que también encuentren incentivos adicionales para realizar sus compras en las marcas del centro comercial.

Imperial Portal Mágico representa así una nueva apuesta de Plaza Imperial por activar el comercio a través de experiencias diferenciales, generar tráfico, aumentar la permanencia de los visitantes y fortalecer la conexión entre las personas y las marcas.

Después de meses en los que Imperial Solidario demostró la capacidad de la comunidad para unirse y responder ante la emergencia ocasionada por el terremoto, Plaza Imperial vuelve a abrir sus puertas a una nueva historia: una historia de recuperación, encuentro, entretenimiento y oportunidades para todos.

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