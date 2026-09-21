El turismo en Bogotá cada vez está más consolidado y miles de negocios que tienen que ver con esta actividad económica se preparan para ser anfitriones de ciudad. El Bootcamp Rvmbo 2026: estrategias para liderar el turismo, contó con participación masiva, tanto en su convocatoria presencial, como en la virtual.

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Reviva las 3 masterclass y el ‘bootcamp’ completo en el siguiente video:

Para consolidar a Bogotá como una potencia del turismo se necesitan operadores turísticos que acompañen con altura la experiencia de los visitantes y residentes.

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Es por esto que el Instituto Distrital de Turismo, Pulzo y la Cámara de Comercio de Bogotá se organizaron para brindar una experiencia única a representantes de bares, restaurantes y operadores turísticos de la capital.

En una convocatoria presencial con más de 200 asistentes y una convocatoria digital con más de 32.700 visualizaciones se brindaron herramientas prácticas para capacitar a quienes reciben a los visitantes en diferentes establecimientos, para que puedan organizarse financieramente, ser anfitriones de ciudad y gestionar adecuadamente su estrategia de marketing digital.

Finanzas aplicadas al turismo

Por su parte, Pilar Acero, profesional en hotelería y turismo dio una clase de planificación financiera para quienes tienen problemas con la administración de su negocio o quieren mejorar su gestión financiera.

“Las fórmulas están establecidas, ustedes las podrían buscar en Internet. Pero les invitó a ver las finanzas y la contabilidad como una herramienta para tomar decisiones, que nos permita decir si estoy haciendo las cosas bien o no”, señaló al inicio de su charla la experta en finanzas.

Dentro de su masterclass, Acero se enfocó en la definición del costo de los servicios, flujo de caja, capital de trabajo, costo de adquisición de clientes, impuestos, además de hablar sobre temas legislativos como la Ley de Plazos Justos (Ley 2024 de 2020)

Lo último en marketing digital

Por su parte, Diego García, director de audiencias de Pulzo, brindó una charla y taller con enfoque práctico, en el que brindó herramientas sobre la gestión de comunidades digitales, redes sociales y conversión en acciones de marketing.

En su masterclass habló sobre la caracterización de la ‘buyer persona’, la humanización de las redes sociales, estrategia, fidelización de audiencia, estructuración de contenidos, planeación de guiones, intención de los formatos, tendencias y parrillas de contenido.

De igual forma, el experto en marketing digital habló de la conversión como una consecuencia directa de la adecuada gestión de redes sociales, puesto que al construir comunidad los usuarios valoran la experiencia y se involucran con presupuesto desde la emocionalidad y conexión con la marca.

Atención al cliente para ser anfitrión de Bogotá

Carolina Mora, docente e investigadora en emprendimiento, turismo sostenible e innovación educativa, participó del espacio con una charla que se enfocó en las mediciones actuales de la experiencia de servicio.

Dentro de su masterclass brindó herramientas prácticas como el protocolo de recuperación del servicio y ejecutó un taller en el que dispuso a los asistentes a usar la inteligencia artificial para arrojar ideas 360 grados enfocadas en convertir los alojamientos/bares/restaurantes/establecimientos en una puerta de entrada para vivir Bogotá.

Aparte de las charlas pedagógicas con las que contó el espacio, también hubo talleres y quizzes en donde se evaluaron los conocimientos brindados.

“Bogotá está de moda”: Ángela Garzón, directora del IDT

Por su parte, Ángela Garzón, directora del Instituto Distrital de Turismo, habló sobre lo importante que es Bogotá en la experiencia de conocer Colombia y su riqueza cultural y gastronómica.

“Queremos darles a los operadores herrameintas concretas para implementar en sus negocios y que crezcan. Estamos convencidos de que el turismo es un motor de desarrollo económico para Bogotá y vamos a seguir trabajando en apoyar a nuestros operadores”, señaló la dirigente de la entidad.

Adicionalmente, Garzón resaltó a Bogotá como una potencia turística, ya que en 2025 recibió más de 14,6 millones de visitantes, de los cuales casi 2 millones fueron extranjeros. Recordó atractivos turísticos de Bogotá como:

Hospitalidad.

Gastronomía en plazas de mercado y restaurantes.

Barrio histórico La Candelaria.

Cerro Monserrate.

Bogotá, la puerta de entrada a Colombia

Por su parte, Juan Carlos González, vicepresidente de competitividad de la Cámara de Comercio de Bogotá, se refirió al Bootcamp Rvmbo 2026 como un espacio necesario para que el turismo en la ciudad siga creciendo.

“También es la puerta de entrada a Suramérica, tenemos el aeropuerto que más movimiento tiene en América Latina y por supuesto una cantidad de atractivos, muchos descubiertos y muchos por descubrir”, señaló en entrevista para Pulzo.

De igual forma, resaltó atractivos importantes de la capital colombiana, como:

Cerros.

Gastronomía, especialmente la de pequeños restaurantes de barrio.

Rumba electrónica.

“Cada quien encuentra su felicidad en Bogotá”: Jean Claude Bessudo

El presidente de Aviatur se refirió a Bogotá como una destino interesante para la ornitología, zoología y botánica.

“Bogotá tiene una fauna y flora de bosque nativo muy interesante. Bogotá es un sitio privilegiado para la ornitología y tenemos una variedad endémica de orquídeas. Cada quien encuentra su felicidad aquí en la ciudad”, concluyó.

¿Dónde queda el puente de cristal y el letrero más grande de Colombia?

En Manizales, el nuevo puente de cristal del Bulevar de Chipre se roba todas las miradas. Una obra moderna que conecta arte, turismo y sostenibilidad, con vistas de 360° al Eje Cafetero. Diseñado con pisos transparentes y zonas culturales, este espacio marca un nuevo comienzo para la ciudad, impulsando su economía y atrayendo viajeros de todo el país. También, y a solo unas horas de Bogotá, otro rincón conquista a los turistas: el pueblo con el letrero más grande de Colombia, famoso por su imponente “Cascada del Amor” en Macanal (Boyacá).