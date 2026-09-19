Durante el desarrollo del Latam Fintech Market, el evento que reúne a las principales empresas fintech que revolucionan el sistema financiero en la región y en el que Pulzo.com estuvo presente, se vivió un cara a cara entre la banca tradicional y los nuevos gigantes digitales. En una conversación en la que el presidente del Banco de Bogotá le formuló varios interrogantes a David Vélez, fundador y CEO de Nu, el directivo dejó frases contundentes sobre el estado actual de la banca tradicional en Colombia.

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Ante la pregunta de qué cambiaría si asumiera el liderazgo de un banco tradicional, Vélez señaló que el mayor obstáculo de estas instituciones no es tecnológico, sino cultural y mental. Según el empresario, los bancos tradicionales se han visto atrapados por su propio éxito histórico.

“De alguna forma, los bancos incumbentes ganaron el primer round. Hubo muchos otros bancos y los que existen hoy fueron los ganadores, y ese éxito trae muchas veces hubris, trae un poco de arrogancia, trae lo contrario a tener la mente de principiante”, expresó Vélez en el evento.

El empresario explicó que las entidades financieras tradicionales acumulan tanto tiempo operando bajo el mismo modelo que llegan a creer que tienen todas las respuestas absolutas, cerrándole la puerta a cualquier perspectiva distinta.

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“Traer el ambiente de que ‘tengo todas las respuestas, tómatelo sé’, y cualquier persona que tenga un punto de vista diferente está equivocada. Yo creo que ese es el mayor desafío: cambiar la mentalidad para un incumbente”, agregó.

El líder del neobanco destacó que el éxito inicial de estas grandes entidades —que superaron a competidores que hoy ya ni existen— generó una zona de confort donde se asume que las cosas siempre se han hecho de la misma manera y no hay otra salida. Frente a esto, propuso que las entidades tradicionales adopten una visión más fresca, incorporando talento de afuera y de otras industrias que no carguen con los vicios del sector financiero tradicional.

Posteriormente, el CEO enfatizó que en su organización incentivan constantemente a los equipos a cuestionar los procesos internos para evitar caer en la complacencia:

“Les pido que, por favor, desafíen el statu quo interno, porque lo peor que nos puede pasar es pensar que ya nos la sabemos, que ya nos la creemos”.

Bancolombia y Davivienda, fuera del evento de las Fintech

Aunque también están presentes en el mundo de las fintech con Nequi y Daviplata, respectivamente, estos bancos tradicionales no participaron en el evento que se llevó a cabo en Barranquilla esta semana. Lo contrario ocurrió con el Banco de Bogotá y el Grupo Aval.

Sobre el tema, Pulzo.com interrogó a los organizadores acerca de la ausencia de otros actores clave en el mercado y planteó la incógnita sobre el mensaje que se les enviaría. En respuesta, Gabriel Santos, presidente de Colombia Fintech, aclaró la postura del gremio frente a la innovación y las condiciones para participar:

“Acá se está viviendo la agenda de la innovación. Nosotros todo lo que hemos construido en Colombia Fintech a través de este evento, a través de conversaciones con Davivienda y su equipo, es todo lo que acá pasa en estas cuatro paredes tiene que cumplir tres requisitos: tiene que generar más inclusión, tiene que generar más innovación y tiene que generar más competencia. Quien quiera sumarse a esta agenda […] será siempre bienvenido acá […] vamos a esperar a todos los que quieran entrar con esas tres condiciones”.

Por su parte, David Vélez, CEO de Nu, destacó los beneficios de abrir el mercado a nuevos actores: “La competencia es algo excepcional para todos, todo el mundo gana teniendo más competencia. Uno ve a Colombia hace cinco, seis años, realmente había cinco bancos dueños del 80 % del mercado, era un oligopolio muy grande, y hoy se ve un nuevo aire de competencia…”

Finalmente, Marcela Torres, gerente general de Nu Colombia, reflexionó sobre el rol que aún deben jugar las instituciones tradicionales en el ecosistema: “Los bancos tienen un rol todavía muy importante que jugar para Colombia, le dan estabilidad, le dan confianza, tienen un portafolio de productos que todavía es muy relevante para los consumidores. A mí me encantaría que ese rol se expanda un poquito más y que también tengan un rol más activo en la modernización del sector”

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