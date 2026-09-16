Por: EL PILON SA

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Según cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), cerca del 55 % de la fuerza laboral en Colombia trabaja en la economía informal. Personas dedicadas a actividades como el comercio independiente, prestación de servicios, transporte, agricultura o el trabajo doméstico constituyen este grupo. Aunque millones de estos trabajadores generan ingresos constantes, carecen de recibo de nómina, un requisito que históricamente los ha dejado fuera del sistema crediticio formal.

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El sistema bancario tradicional en Colombia pone énfasis en tres pilares para otorgar créditos: ingresos formales acreditados, estabilidad laboral comprobable e historial en centrales de riesgo como DataCrédito, TransUnion o CIFIN. El recibo de nómina es fundamental: certifica la existencia de un salario fijo y estable, respaldado por la firma de un empleador. En ausencia de ese documento, la banca suele negar el crédito, salvo que el solicitante ofrezca otras garantías de peso o codeudores. Así, inclusive quienes superan el promedio nacional de ingresos pueden ser rechazados por no contar con formas de demostrarlos oficialmente.

No obstante, este panorama ha comenzado a cambiar. Al cierre de 2026, el ecosistema fintech (empresas tecnológicas financieras) en Colombia replanteó el modo de evaluar a los solicitantes de crédito. Plataformas como Anticipo decidieron enfocar su modelo en quienes han sido descartados de entrada por la banca convencional. Estas plataformas digitales analizan señales de comportamiento financiero: uso de billeteras virtuales, patrones de pago de servicios, movimientos entre cuentas propias, cumplimiento en el manejo de cupos anteriores y verificación de la coherencia entre lo declarado y lo observable. Así, se configura un nuevo criterio incluyente, sustentado en la tecnología y en metodologías de scoring reforzadas con inteligencia artificial.

Actualmente, el mercado colombiano de crédito digital sin nómina incluye a las fintech puras (Nu Colombia, Lineru, Odiru, RapiCredit o Anticipo); la banca tradicional con productos digitales más flexibles (Bancolombia, BBVA Colombia, Banco Popular); instituciones microfinancieras (Crezcamos, Interactuar, Bancamía) y plataformas estatales como Banco Agrario, que ha digitalizado parte de su oferta para el sector rural.

Antes de tomar un préstamo digital sin nómina, es clave verificar que la entidad esté registrada en la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), comparar la tasa efectiva anual, el plazo de desembolso real, los métodos de pago y nunca compartir datos sensibles por fuera de los canales legítimos de la plataforma.

Comparar opciones, como Anticipo, Nu, Lineru o bancos como Bancolombia y BBVA, sigue siendo la mejor decisión para quienes buscan alternativas de crédito más amigables con el segmento independiente.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué requisitos piden las fintech para otorgar crédito a trabajadores independientes?

Las fintech como Anticipo, Nu Colombia y Lineru no exigen recibo de nómina para el otorgamiento de créditos, sino que evalúan el comportamiento financiero digital del solicitante: historial de movimientos en cuentas, pagos de servicios, uso de billeteras virtuales y cumplimiento de obligaciones anteriores. Estos criterios permiten medir la capacidad de pago real, sin apoyarse exclusivamente en pruebas formales de ingresos.

¿Cómo comparar plataformas de crédito digital sin recibo de nómina en Colombia?

Para comparar plataformas de crédito digital, los usuarios deben revisar que la entidad esté supervisada por la SFC, analizar la tasa efectiva anual para entender el costo real del crédito, verificar el tiempo de desembolso, los métodos de pago disponibles y asegurarse de no entregar datos personales fuera del canal oficial. Anticipo, Nu y Lineru, entre otros, ofrecen opciones adaptadas a las necesidades de trabajadores independientes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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