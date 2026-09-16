Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Un sismo de magnitud 4.4 fue reportado por el Servicio Geológico Colombiano (SGC) este miércoles 16 de septiembre, exactamente a las 3:55 p. m. El evento tuvo como epicentro el municipio de Istmina, en el departamento del Chocó, una de las zonas del país con antecedentes de actividad sísmica relevante. El movimiento telúrico alcanzó una profundidad de 38 kilómetros, según la información entregada de forma oficial por el SGC en un boletín publicado minutos después de ocurrido el temblor.

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De acuerdo con el informe del SGC, este sismo representa uno más dentro de los movimientos sísmicos que suelen registrarse en distintas regiones de Colombia, siendo el departamento de Chocó un territorio situado sobre una importante zona sísmica nacional. El comunicado, emitido tras la actualización del monitoreo, confirmó que la magnitud alcanzó los 4.4 grados y que Istmina fue el punto de origen, lo que permite a los expertos analizar el comportamiento de las placas tectónicas en ese sector específico del país.

El SGC recordó a los habitantes que tienen habilitada la plataforma "Sismos Sentido", donde cada ciudadano puede reportar su experiencia sobre la percepción del temblor. Esta herramienta resulta importante para que las autoridades conozcan la intensidad con la que fue sentido en distintas áreas y puedan tomar decisiones o emitir recomendaciones en caso de ser necesario.

Hasta el momento, el Servicio Geológico Colombiano mantiene a disposición su información oficial sobre el evento, con el seguimiento permanente para futuras actualizaciones. El boletín del SGC se limitó a precisar la magnitud, profundidad y localización del sismo en Chocó, sin que hasta el cierre del reporte se detallaran posibles afectaciones o réplicas ligadas a este movimiento.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué tan frecuente es que ocurran sismos en Istmina, Chocó?

Según el reporte del Servicio Geológico Colombiano, Istmina está ubicada en una de las zonas sísmicas de Colombia. Aunque el boletín no especifica la frecuencia exacta de los temblores en esta región, la mención de un nuevo evento evidencia que estos sucesos pueden presentarse en el departamento de Chocó, por lo que la comunidad y las autoridades permanecen atentas a los monitoreos del SGC.

¿Qué información proporciona el Servicio Geológico Colombiano sobre sismos?

El Servicio Geológico Colombiano informa datos clave como la magnitud, la profundidad y la localización de los sismos, tal como lo hizo con el evento de Istmina, Chocó. Además, ofrece plataformas como "Sismos Sentido" para que los ciudadanos reporten su experiencia y poder recopilar información amplia sobre la percepción del temblor en distintos lugares.

Terremoto en Manizales: vicepresidente y alcalde revela balance de daños

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Manizales enfrenta las consecuencias del fuerte terremoto que dejó fallecidos y graves afectaciones en viviendas, colegios, hospitales y otras edificaciones. En entrevista con Pulzo, las autoridades entregaron un balance de la emergencia y explicaron cómo se está coordinando la respuesta entre la Alcaldía, la Gobernación y el Gobierno nacional. Entre las medidas anunciadas están subsidios de arriendo, albergues, ayudas humanitarias y revisiones estructurales para las viviendas afectadas. También se confirmó un toque de queda entre las 10:00 p. m. y las 5:00 a. m., además de la suspensión de clases durante la semana debido a las condiciones de la infraestructura educativa. Conozca en esta entrevista el balance de la emergencia, las zonas afectadas y las ayudas que recibirán las familias damnificadas.