Por: Noticiero 90 minutos

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El departamento del Chocó vivió una tarde de alerta este miércoles 16 de septiembre de 2026, luego de una inusual cadena de sismos que sacudieron con fuerza al occidente de Colombia. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano (SGC), entre las 15:12 y las 15:18 hora local, se registraron tres movimientos telúricos consecutivos que despertaron preocupación tanto en el Pacífico como en departamentos vecinos.

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La Red Sísmica Nacional, operada por el SGC, detectó el primer temblor a las 15:12, siendo este el más fuerte del día. El sismo alcanzó una magnitud de 4.7, con una profundidad de 40 kilómetros y su epicentro se localizó en el municipio de Medio San Juan, cerca de Andagoya. Su intensidad llevó a que habitantes de diferentes regiones, especialmente en capitales como Cali y Medellín, se vieran obligados a evacuar edificios como medida preventiva. Muchos ciudadanos utilizaron las redes sociales para informar en tiempo real sobre la percepción del sismo, reflejando así el nivel de impacto que tuvo el evento incluso fuera del área del epicentro.

Sólo dos minutos después, a las 15:14, el SGC reportó un segundo movimiento telúrico, esta vez de magnitud 4.4 y con epicentro en el municipio de Sipí, también en el Chocó. La profundidad de este segundo sismo fue de 37 kilómetros. Finalmente, hacia las 15:18, las estaciones registraron un tercer temblor, ahora de menor magnitud, 3.6, con epicentro nuevamente en Medio San Juan y una profundidad de 38 kilómetros.

El SGC publicó boletines preliminares a través de sus canales oficiales y redes sociales para mantener informada a la comunidad sobre la evolución de la situación. Las autoridades resaltaron la importancia de que la ciudadanía reporte la percepción de los sismos para mejorar el monitoreo y análisis de estos fenómenos.

De acuerdo con el reporte original consultado, esta secuencia de sismos genera inquietud frente a un posible 'enjambre sísmico', término que hace referencia a la ocurrencia de varios movimientos en una misma zona y corto lapso de tiempo. Sin embargo, el SGC indicó que seguía de cerca la evolución del fenómeno para orientar cualquier medida adicional que fuera necesaria. La información se actualizó con base en los canales oficiales del Servicio Geológico Colombiano y reportes de portales como Noticiero 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles fueron los sismos reportados en Chocó el 16 de septiembre de 2026 según el Servicio Geológico Colombiano?

El Servicio Geológico Colombiano reportó tres sismos consecutivos el 16 de septiembre de 2026 en el departamento del Chocó. El primer evento se localizó en Medio San Juan (Andagoya) con magnitud 4.7 y profundidad de 40 kilómetros. El segundo ocurrió en Sipí con magnitud 4.4 y profundidad de 37 kilómetros. El tercer sismo volvió a presentarse en Medio San Juan, con magnitud 3.6 y profundidad de 38 kilómetros.

¿Qué es un enjambre sísmico y por qué se menciona en los reportes del Servicio Geológico Colombiano?

Un enjambre sísmico es la ocurrencia de varios sismos en una misma zona y en un corto período. En el contexto del Chocó, el término se utiliza porque los tres movimientos telúricos se presentaron de manera consecutiva en pocos minutos y en una zona geográfica reducida, lo que podría indicar una actividad sísmica inusual pero no necesariamente la presencia de un único gran evento.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.