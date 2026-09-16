Por: Noticiero 90 minutos

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El río Cali atraviesa una situación preocupante, ya que actualmente está bajo alerta naranja a causa de su bajo caudal. De acuerdo con el noticiero 90 Minutos, la situación en la bocatoma de Emcali —Empresa de Servicios Públicos Municipales de Cali— es compleja; sin embargo, existen tramos aguas arriba donde el afluente mantiene un nivel suficiente para garantizar la captación necesaria. Esto permite que, por el momento, se pueda atender la franja de servicio establecida y cubrir la demanda de la red hospitalaria de la ciudad.

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Emcali afirma que viene vigilando de forma constante el comportamiento de los afluentes y, en caso de deterioro, tiene previstos planes de contingencia. Según la información oficial, debido al bajo nivel actual, solo se capta la cantidad de agua estrictamente indispensable, priorizando a los usuarios y sectores esenciales de Cali. "El río se está manteniendo. Lo que estamos es tratando de conservar los niveles que tiene para que su franja de servicio esté permanentemente cubierta", expresó Lucierne Obogana, subgerente de agua potable de Emcali, a 90 Minutos. Además, recalcó que, si la situación llegase a complicarse aún más, existen interconexiones habilitadas que podrían suplir la demanda de la zona abastecida por el río Cali.

El contexto de esta alerta se relaciona con la advertencia de las autoridades ambientales sobre una intensificación del fenómeno de El Niño en los meses de octubre y noviembre. En especial, existe inquietud por los afluentes que abastecen el acueducto de San Antonio y la red hospitalaria, sectores que dependen en gran medida de la estabilidad del río Cali. No obstante, Emcali aclara que el escenario actual no es tan severo como el vivido durante el fenómeno de El Niño en 2016, cuando la represa Salvajina alcanzó un nivel crítico del 30 %. Hoy, según la subgerente Obogana, el embalse se encuentra al 75 % de su capacidad y hay probabilidades de lluvias periódicas. Aun así, si se agravaran las condiciones y la Salvajina descendiera hasta el nivel crítico del 20 %, la entidad ya dispone de un plan de contingencia, que incluye alternativas técnicas como la instalación de bombas adicionales.

En conclusión, aunque la alerta naranja refleja un desafío para el suministro de agua, el monitoreo, la preparación y los mecanismos de respuesta de Emcali buscan evitar afectaciones sería a la población de Cali y especialmente a los servicios esenciales en el interior de la ciudad.

¿Por qué está el río Cali en alerta naranja debido a su bajo caudal?

El río Cali fue declarado en alerta naranja porque sus niveles de agua han disminuido considerablemente, afectando la captación necesaria para abastecer a la ciudad. Según información de Emcali y 90 Minutos, solo se extrae el agua indispensable para mantener operativos los sectores más críticos, como la red hospitalaria, mientras se mantiene un monitoreo constante sobre el caudal del río y se implementan planes de contingencia.

¿Qué medidas ha tomado Emcali ante el bajo nivel del río Cali?

Emcali realiza monitoreo permanente del comportamiento del río Cali y, ante el bajo caudal, solamente capta el agua indispensable para garantizar la prestación de servicios esenciales. También ha diseñado planes de contingencia que contemplan alternativas técnicas y conexiones adicionales para suplir el déficit, en caso de que se agrave la situación por el fenómeno de El Niño, tal como indicaron representantes de la empresa a 90 Minutos.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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