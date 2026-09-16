Por: Noticiero 90 minutos

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El programa Colombia Mayor, iniciativa del gobierno nacional que respalda a cerca de 3 millones de personas adultas mayores en el país, informó sobre una nueva ampliación del plazo para reclamar el subsidio correspondiente al séptimo ciclo de pagos. Dirigido a quienes no cuentan con pensión ni ingreso fijo, este beneficio económico busca mejorar las condiciones de vida de una población históricamente vulnerable. Según información citada por Prosperidad Social, entidad encargada de la operación del programa, hasta la fecha ya se ha entregado el 91 % de los subsidios previstos. Sin embargo, en Cali todavía hay 4.812 beneficiarios habilitados para hacer su retiro.

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La subsecretaria de Poblaciones y Etnias, Carolina Ordóñez, recordó que cualquier adulto mayor que requiera desbloquear su cuenta, consultar el registro bancario o facilitar el cobro puede comunicarse mediante la línea de WhatsApp 3150548498 o escribir al correo adulto.mayor@cali.gov.co. Este canal de atención está disponible para resolver inquietudes y apoyar el acceso al subsidio. A raíz de los daños estructurales en la sede principal del centro de atención ubicada en el bosque, las personas pueden acercarse a sedes descentralizadas. De acuerdo con la información suministrada, los martes la atención es en el CALI 21 (barrio Decepaz), los miércoles en el CALI 8 (barrio Las Américas) y el CALI 15 (Coliseo María Isabel Urrutia), y miércoles, jueves y viernes en el CALI 14 (barrio Alfonso Bonilla Aragón).

El plazo máximo para reclamar el subsidio será hasta el 20 de septiembre, según Prosperidad Social. En este ciclo, 24.598 beneficiarios lograron registrar correctamente su cuenta bancaria o depósito electrónico a través del Gestor de Información Financiera, una modalidad que permite recibir el dinero de manera más rápida y segura. Quienes no han completado este registro deberán acudir al punto de pago asignado, gestionado por las empresas SuperGiros y SuRed. Prosperidad Social recomienda concretar cuanto antes el registro bancario, y advierte que si un beneficiario no retira el subsidio durante tres ciclos consecutivos, puede perder el derecho al mismo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo saber en qué lugar reclamar el subsidio de Colombia Mayor en Cali?

Para identificar el punto de pago asignado, usted debe contactar al encargado del Programa Colombia Mayor en la alcaldía de Cali. Además, si presenta dificultades por daños en la sede principal, puede acudir a cualquiera de las sedes descentralizadas mencionadas por la subsecretaria Carolina Ordóñez, en los días establecidos para cada una.

¿Qué sucede si un adulto mayor no reclama el subsidio de Colombia Mayor?

Prosperidad Social informó que si el beneficiario no retira el subsidio durante tres ciclos seguidos, su beneficio podría ser suspendido. Por eso, la entidad insiste en la importancia de hacer el retiro dentro de los plazos definidos para evitar la pérdida del subsidio.

“Eres una guerrera”: la desgarradora historia de las trillizas que conmueve a Colombia

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

La conmovedora historia de las trillizas Ana María, Isabella y Sofía Saavedra Caicedo, una familia de Cali que quedó atrapada entre los escombros tras el fuerte sismo del 10 de agosto. Las tres hermanas, de 23 años, se encontraban junto a sus padres, Jairo Saavedra y Victoria Caicedo, cuando la estructura donde vivían colapsó.