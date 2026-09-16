Por: VALORA ANALITIK

Suministro de información económica, política, financiera y bursátil Visitar sitio

La cotización del dólar en Colombia retomó la senda alcista y cerró este miércoles en $3.123,33, registrando un incremento de +$6,33 (+0,20 %) frente al dato del martes ($3.117).

Sigue a PULZO en Discover

La jornada estuvo marcada por una gran volatilidad e intensas presiones compradoras. La tasa de cambio abrió en $3.110 y registró un leve piso intradiario de $3.105,20, para luego emprender una fuerte trepada hasta alcanzar un máximo de $3.150. Posteriormente, la divisa moderó sus avances hacia el cierre de la rueda.

(Vea también: Dólar cayó 16,8 % en 2026 y muchos se preguntan qué pasa con su pensión: así afecta los ahorros)

De acuerdo con JP Tactical, el tipo de cambio respetó el techo previsto por su modelo táctico y retrocedió desde esa zona, señalando que el mercado ya tenía ampliamente descontado el ajuste de 25 puntos básicos en el costo del dinero en EE. UU.

Lee También

Por su parte, analistas de Global66 destacaron que el dólar global opera en un punto de máxima tensión, donde factores como la inyección de liquidez del Tesoro estadounidense y la intervención en el yen podrían moderar el carry trade y aliviar la presión sobre las monedas emergentes si la FED sugiere el fin de su ciclo de ajustes.

Al mismo tiempo, el Índice DXY se fortaleció un 0,22 % hasta las 99,84 unidades, rozando la barrera de los 100 puntos mientras los inversionistas analizan las proyecciones económicas para confirmar si este movimiento marca el techo del ciclo de subir las tasas.

La FED sube tasas por primera vez desde 2023

En el plano monetario internacional, el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) de la Reserva Federal de EE. UU. confirmó las expectativas del mercado y anunció un alza de 25 puntos básicos, elevando el rango de referencia desde 3,50 %–3,75 % hasta 3,75 %–4,00 %.

Se trata del primer incremento de tasas realizado por el banco central estadounidense desde julio de 2023, poniendo fin al periodo de pausa monetaria más prolongado desde el año 2008.

Petróleo retrocede más de 2 % por sorpresivo aumento de inventarios en EE. UU.

El repunte de la divisa local coincidió con una corrección a la baja en las cotizaciones internacionales de los hidrocarburos, reduciendo el soporte sobre las monedas de la región.

El petróleo Brent cayó un 2,77 % hasta los US$105,74 por barril y el WTI retrocedió un 3,24 %, ubicándose en US$102,40 por barril.

La caída en los precios del crudo respondió al reporte del Instituto Americano del Petróleo (API), que reveló un sorpresivo incremento de 7,1 millones de barriles en los inventarios semanales de Estados Unidos.

Pese al ajuste bajista, los analistas señalan que las tensiones geopolíticas en Medio Oriente y el cierre del oleoducto Este-Oeste saudí continúan manteniendo un piso elevado para los precios del petróleo.

Comercio en Colombia mantuvo su crecimiento

En julio de 2025, las ventas reales del comercio minorista registraron un incremento anual del 5,3 % en comparación con el mismo mes en 2025. En contraposición, la producción real de la industria manufacturera sufrió una contracción del -2,3 % en el mismo periodo.

(Lea también: Dólar no levanta cabeza en Colombia: cerró abajo de $3.100 y acumula fuerte caída semanal)

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,24 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P. Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2028 terminaron en 12,390 % desde los 12,472 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 12,675 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 12,669 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 12,579 %; la jornada anterior en 12,666 %.

—

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.